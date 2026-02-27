Als Roland seinen Gast sieht, weiß er auf den ersten Blick, warum Laura noch Single ist

Köln - Bei derart vielen Singles, die Roland Trettl (54) in seinem " First Dates "-Restaurant begrüßen durfte, hat sich der Sternekoch inzwischen ein geschultes Auge angeeignet - und weiß gleich auf Anhieb, warum Laura (35) noch als Single durchs Leben schreitet.

Laura (35) trägt einen goldenen Ring am Ringfinger ... © RTL+/Screenshot

Als die Münsteranerin nämlich in der Wiederholungsfolge an der Bar Platz nimmt, sticht dem Restaurant-Chef sofort ein entscheidendes Detail ins Auge, das sofort seine Aufmerksamkeit erhascht hat - und wohl nicht nur seine!

"Vielleicht denken die Männer, dass du verheiratet bist. Weil ich würde ja denken, das ist ein Ehering. [...] Das würde mir sagen, ich mach dich gar nicht erst an", plaudert er aus und deutet dabei auf den goldenen Ring, den die 35-Jährige trägt - was bei ihr zunächst sichtliche Irritation verursacht.

"Ich hab doch auf beiden Seiten Ringe. Das sind ja alles Deko-Ringe", erklärt sie überrascht, während sich Roland und Barkeeper Nic Shanker (44) sicher sind, des Rätsels Lösung gefunden zu haben, warum die Teamleiterin bei einem Online-Vergleichsportal noch Single ist.

Entscheidend ist aber, was ihr Date-Partner Andre (34) von Lauras Accessoires hält - und der stört sich kein bisschen an der Schmuckauswahl der 35-Jährigen, ganz im Gegenteil.