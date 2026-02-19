Als Nico den Namen seiner Date-Partnerin hört, kann er seine Enttäuschung kaum verbergen

Köln - Nico (45) spaziert mit ganz konkreten Erwartungen ins " First Dates "-Restaurant von Roland Trettl (54), denn der Notfallsanitäter wünscht sich keineswegs ein Blind Date. Stattdessen hat er sich auf eine bestimmte Frau beworben, die er zuvor in der Dating-Show gesehen und sich beinahe schockverliebt hatte.

Nico (45) kann seine Enttäuschung kaum verbergen, als Roland verkündet, dass er ein Date mit "Babsi" hat. © Screenshot/RTL+

Die Rede ist von Bayerin Jasmin (39), die schon einmal ein Date in Roland Trettls Kuppel-Etablissement hatte, das jedoch nicht zu den gewünschten Schmetterlingen im Bauch führte. Umso besser für Nico, der nun in der Wiederholungsfolge seine Chance ergreifen und die zweifache Mama seinerseits kennenlernen will!

Voller Vorfreude und mit einer gehörigen Portion Aufregung im Gepäck begrüßt der Helgoländer den Restaurant-Chef, der Nico sogleich den Namen seiner Date-Partnerin verrät: "Babsi". Das sorgt wenig überraschend für eine gewaltige Enttäuschung bei dem Norddeutschen, die zum Glück aber nur kurz andauert. Denn kurz darauf betritt doch noch die richtige Frau die Räumlichkeiten: Wunsch-Kandidatin Jasmin!

Roland hatte sich natürlich nur einen kleinen Scherz erlaubt und seinen Gast damit kurzzeitig aus dem Konzept gebracht.

Tatsächlich hatte Nico hinsichtlich seiner Date-Partnerin als potenzielle neue Frau an seiner Seite den richtigen Riecher, denn die Servicekraft und der Rettungssanitäter verstehen sich auf Anhieb blendend und finden sich nicht nur attraktiv, sondern entdecken auch immer mehr Gemeinsamkeiten.