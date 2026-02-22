Als Kevin sein Hobby offenbart, ist Lena sofort abgeturnt: "GAR nicht meins"
Köln - Während Kevin (25) auf Anhieb schwer begeistert von seiner Date-Patnerin Lena (26) ist, schätzt die Betriebswirtin die Chancen auf eine Partnerschaft der beiden bei "First Dates" eher gering ein.
Das liegt nicht zuletzt an den fehlenden Gemeinsamkeiten - insbesondere mit Kevins Hobbys kann die 23-Jährige so gar nichts anfangen, wie in der Wiederholungsfolge deutlich erkennbar wird.
Während der Darmstädter gerne in der Natur wandern geht, ist bei Lena maximal ein Spaziergang drin. Zudem stört sich die Baden-Württembergerin auch am Sport, den Kevin leidenschaftlich gern betreibt: "Ich mache Professional Wrestling. Das, was man aus dem Fernsehen kennt, aus den USA".
Auf Begeisterung stößt er bei seiner Date-Partnerin damit nicht - ganz im Gegenteil. "Wrestling find ich ja komplett wild, das ist GAR nicht meins. Ich weiß nicht, wie man sich freiwillig verprügeln kann", ist die 26-Jährige mehr abgeturnt als beeindruckt.
Kevin hat derweil jedoch das Gefühl, mit seinem Hobby durchaus bei der Brünette gepunktet zu haben.
First Dates: Kevin will Lena wiedersehen, aber die Betriebswirtin winkt ab
"Ich glaube, sie findet es ganz cool. Sie würde auch vielleicht mal zu einer [Wrestling-]Show kommen und es sich angucken", ist sich der Sport- und Fitnesskaufmann sicher, der generell begeistert von Lena ist und sich daher auch über ein Wiedersehen freuen würde.
Wenig später folgt jedoch die Ernüchterung.
Als die beiden sich für oder gegen ein zweites Date entscheiden müssen, fällt die Entscheidung der 26-Jährigen eindeutig aus - und zwar gegen Kevin.
"Es war ganz nett, für ein zweites Date hat es bei mir jetzt aber nicht gereicht", erklärt Lena dem Hessen freundlich, aber bestimmt. Der 25-Jährige wirkt daraufhin zwar überrascht, nimmt den Korb jedoch sportlich.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die Wiederholungsfolge wurde erstmals im Oktober 2022 ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot