Als Kevin sein Hobby offenbart, ist Lena sofort abgeturnt: "GAR nicht meins"

Köln - Während Kevin (25) auf Anhieb schwer begeistert von seiner Date-Patnerin Lena (26) ist, schätzt die Betriebswirtin die Chancen auf eine Partnerschaft der beiden bei " First Dates " eher gering ein.

Mit Wrestling kann Lena (26) überhaupt nichts anfangen. © RTL+/Screenshot

Das liegt nicht zuletzt an den fehlenden Gemeinsamkeiten - insbesondere mit Kevins Hobbys kann die 23-Jährige so gar nichts anfangen, wie in der Wiederholungsfolge deutlich erkennbar wird.

Während der Darmstädter gerne in der Natur wandern geht, ist bei Lena maximal ein Spaziergang drin. Zudem stört sich die Baden-Württembergerin auch am Sport, den Kevin leidenschaftlich gern betreibt: "Ich mache Professional Wrestling. Das, was man aus dem Fernsehen kennt, aus den USA".

Auf Begeisterung stößt er bei seiner Date-Partnerin damit nicht - ganz im Gegenteil. "Wrestling find ich ja komplett wild, das ist GAR nicht meins. Ich weiß nicht, wie man sich freiwillig verprügeln kann", ist die 26-Jährige mehr abgeturnt als beeindruckt.

Kevin hat derweil jedoch das Gefühl, mit seinem Hobby durchaus bei der Brünette gepunktet zu haben.