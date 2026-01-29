Als Roland Trettl hört, wie sein Gast ihn begrüßt, traut er seinen Ohren kaum

Max (25) spaziert bei "First Dates" gleich mal samt eines Fettnäpfchens herein, denn bei der Begrüßung entfällt ihm prompt der Name des Restaurant-Chefs.

Von Laura Miemczyk

Köln - Max (25) sucht bei "First Dates" nach einer Frau, von der er ganz konkrete Vorstellungen hat. Bevor der Student jedoch seine potenzielle neue Freundin Melina (24) kennenlernt, leistet er sich erst mal einen lustigen Fauxpas am Empfang.

Roland Trettl (54) dreht sich verwirrt nach hinten um, als Max (25) ihn mit den Worten "Hallo, Herr Tremmel!" begrüßt. © Screenshot/RTL+ Das erste Fettnäpfchen wartet bereits, bevor Max überhaupt die Bar erreicht hat. "Hallo, Herr Tremmel!", begrüßt er Restaurant-Chef Roland Trettl (54) nämlich betont höflich, woraufhin dieser zweimal nachfragen muss, ob er richtig gehört hat. "Herr Tremmel?", hakt er nach und blickt sich verwirrt um. Max schaut derweil verunsichert drein, fragt vorsichtig nach: "Sie sind doch Herr Roland, oder?" Selbst die Verwirrung ist kurzzeitig verwirrt. Der Restaurant-Chef klärt seinen Gast schließlich über seinen Vor- und Zunamen auf und bittet ihn zur Bar, während wenig später auch Max' Date-Partnerin Melina (24) auf der Bildfläche erscheint.

Das Kennenlernen mit der Veranstaltungskauffrau läuft dann zunächst deutlich reibungsloser ab als der Start in den Abend - bis der Bayer von der Baden-Württembergerin wissen will, ob Melina denn Haustiere habe.

Der Restaurant-Chef (54) nimmt den Patzer mit Humor. © Screenshot/RTL+