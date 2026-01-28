Als Ingo offenbart, was er beruflich macht, ist Christiane direkt abgeturnt: "Verstaubtes Klischee"

Köln - Christiane (43) sucht bei " First Dates " nach einem Mann, der nicht nur ein Herz für Kinder hat, sondern auch eine gehörige Portion Humor mitbringt. Als Ingo (46) sich der Mutter eines Sohnes vorstellt, ist sie aber erst einmal mit einer ganz anderen Sache beschäftigt.

Christiane (43) ist offensichtlich wenig angetan, als Ingo (46) ihr offenbart, dass er Kurzarm-Hemden im Kleiderschrank hat. © RTL+/Screenshot

Christiane stört sich in der Wiederholungsfolge (Erstausstrahlung August 2022) nämlich ausgerechnet am Namen des Lehrers, mit dem sie eigentlich Männer verbindet, die gerne karierte, kurzärmlige Hemden tragen, was offensichtlich ein modisches No-go für die Niedersächsin ist.

Entsprechend erleichtert ist sie daher zunächst, als sie sieht, dass ihr Date-Partner in einem langärmligen Hemd aufschlägt - bis ihr Ingo lachend offenbart, dass er daheim in der Tat karierte Kurzarm-Hemden im Kleiderschrank hat, die er "aber schon lange nicht mehr angehabt" habe, wie er eilig hinterher schiebt.

Christiane entgleisen bei dieser Offenbarung kurz die Gesichtszüge, ehe sie scherzhaft (oder auch ernst gemeint?) fordert: "Oh nein. Verbrennen, bitte!"

Auch vom Beruf des Hannoveraners ist die Angestellte im Vertrieb und Marketing nicht gerade angetan, findet gar, dass Lehrer "eher ein verstaubtes Klischee" haben. Dabei wünscht sich die 43-Jährige vor allem eine Sache bei ihrem Partner: "Lebendig" soll er sein und unternehmungslustig.