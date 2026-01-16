Als Lukas von Julias Hobby erfährt, ist er überrascht: "Bis jetzt noch nie von jemandem gehört"
Köln - Lukas (27) wurde von seinem besten Kumpel bei "First Dates" angemeldet und trifft in der Kuppel-Sendung auf Julia (27), die ihm nicht nur optisch ziemlich gut gefällt. Insbesondere das Hobby der Sozialversicherungsfachangestellten versetzt den 27-Jährigen in Staunen.
Dabei ist es gar nicht allzu spektakulär, womit Julia sich nach einem stressigen Tag auf der Arbeit die Zeit vertreibt, um runterzukommen und den Kopf freizukriegen, wie sie ihrem Date-Partner erklärt.
"Tatsächlich töpfere ich gerne. [...] Dass man aus Ton etwas Kreatives herstellen kann, finde ich super", so die Lüneburgerin.
Lukas ist angesichts des Hobbys der Blondine gleichermaßen interessiert und beeindruckt. "Da war ich total geflasht. Das hab' ich bis jetzt noch nie von jemandem gehört", offenbart der Versicherungskaufmann im Einzelinterview und macht auch sonst kein Hehl daraus, wie gut Julia ihm gefällt.
Das liegt wohl nicht zuletzt an den zahlreichen Gemeinsamkeiten der beiden, denn nicht nur beruflich sind sie in derselben Branche tätig, auch liegen ihre Geburtstage nur drei Tage auseinander, während sie zudem in der Fotobox offensichtlich viel Spaß miteinander haben.
Ein Wiedersehen auf romantischer Ebene bleibt dann aber doch aus.
First Dates: Julia lobt die "gute Atmosphäre", will Lukas aber nicht noch einmal daten
"Allgemein war es eine gute Atmosphäre, es gab jetzt aber nichts, wo ich gesagt hätte, 'das hat mich mega gecatcht'", erklärt die 27-Jährige kurz vor Ende des Dates nämlich und lässt damit bereits durchblicken, wo - zumindest für sie - die Reise hingeht.
Ganz anders scheint das Lukas zu sehen, der nach wie vor begeistert von Julia ist und enttäuscht wirkt, als seine Date-Partnerin ein zweites Date ausschlägt. "Der letzte Funke" sei bei ihr einfach nicht übergesprungen, erklärt sie dem 27-Jährigen schließlich. Schade eigentlich ...
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die Wiederholungsfolge von Freitag wurde erstmals im Juli 2022 ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot