Als Lukas von Julias Hobby erfährt, ist er überrascht: "Bis jetzt noch nie von jemandem gehört"

Köln - Lukas (27) wurde von seinem besten Kumpel bei " First Dates " angemeldet und trifft in der Kuppel-Sendung auf Julia (27), die ihm nicht nur optisch ziemlich gut gefällt. Insbesondere das Hobby der Sozialversicherungsfachangestellten versetzt den 27-Jährigen in Staunen.

Lukas (27) wirkt auf Anhieb begeistert von seiner Date-Partnerin Julia (27) und ist insbesondere angesichts der vielen Gemeinsamkeiten begeistert. © RTL+/Screenshot

Dabei ist es gar nicht allzu spektakulär, womit Julia sich nach einem stressigen Tag auf der Arbeit die Zeit vertreibt, um runterzukommen und den Kopf freizukriegen, wie sie ihrem Date-Partner erklärt.

"Tatsächlich töpfere ich gerne. [...] Dass man aus Ton etwas Kreatives herstellen kann, finde ich super", so die Lüneburgerin.

Lukas ist angesichts des Hobbys der Blondine gleichermaßen interessiert und beeindruckt. "Da war ich total geflasht. Das hab' ich bis jetzt noch nie von jemandem gehört", offenbart der Versicherungskaufmann im Einzelinterview und macht auch sonst kein Hehl daraus, wie gut Julia ihm gefällt.

Das liegt wohl nicht zuletzt an den zahlreichen Gemeinsamkeiten der beiden, denn nicht nur beruflich sind sie in derselben Branche tätig, auch liegen ihre Geburtstage nur drei Tage auseinander, während sie zudem in der Fotobox offensichtlich viel Spaß miteinander haben.

Ein Wiedersehen auf romantischer Ebene bleibt dann aber doch aus.