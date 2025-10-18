Als Tatjana von ihrem Hobby erzählt, ist Martin nicht gerade beeindruckt
Köln - Bei "First Dates" trifft Martin (28) auf Erzieherin Tatjana (27), so richtig will der Funke zwischen dem Inhaber einer Social-Media-Agentur und der Berlinerin aber nicht überspringen. Auch nicht, als die 27-Jährige stolz von ihrem Hobby erzählt. Davon zeigt sich Martin nämlich gänzlich unbeeindruckt.
Tatjana offenbart dem 28-Jährigen, dass sie in ihrer Freizeit gerne "kreativ sei" und erklärt: "Also ich mache Dinge gerne selber, hab da auch ein paar Gerätschaften."
Martin kann damit jedoch herzlich wenig anfangen, fragt noch einmal nach, ob sie dabei Möbel herstelle? Die Brünette entgegnet lächelnd, dass sie sich hauptsächlich auf Dekoration konzentriere, kann damit allerdings keine Punkte bei ihrem Date-Partner sammeln.
"Es ist schon cool, wenn eine Frau das selber kann, aber es ist jetzt nichts, was mich komplett umhaut", erklärt der Hobby-Fußballer kühl.
Insgesamt scheint das Date der beiden zwar recht gut zu laufen, denn peinliche Gesprächspausen oder Fettnäpfchen bleiben aus - Flirt-Stimmung kommt aber nicht gerade auf.
Die beiden Hunde-Liebhaber wirken wie gute Freunde, die sich zu einem netten Abendessen treffen. Mehr aber auch nicht. Das stellt auch Martin am Ende des Dates fest und entscheidet sich gegen ein Wiedersehen mit der Berlinerin.
First Dates: Martin hat "dieser krasse Funke gefehlt"
"Es hat mega Spaß gemacht, für mich hat aber dieser krasse Funke gefehlt, der für ein zweites Date reichen würde", erklärt er ihr und hofft, dass sie sich nun nicht "vor den Kopf gestoßen fühlt".
Tatjana nimmt den Korb aber sportlich. Zwar hätte sie Martin bei einer zweiten Verabredung noch eine Chance gegeben, akzeptiert die Entscheidung ihres Blind-Dates aber und ist dem 28-Jährigen auch nicht böse. Manchmal soll's eben nicht sein.
"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot