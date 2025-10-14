Als die Rechnung serviert wird, kommt in Jonas der Schwabe durch: "Seh' ich nicht ein, dass ich das jetzt zahle"
Köln - Leonie (25) und Jonas (30) verbindet auf Anhieb eine Sache, wie sie schnell bei ihrem ersten Aufeinandertreffen bei "First Dates" feststellen: Die beiden teilen den gleichen Humor und sind zudem ziemlich schlagfertig. Das erste Kompliment des Abends verteilt die Züricherin jedoch nicht an den Münchner, sondern an Barkeeper Nic Shanker (43)!
Als Jonas sein Date an der Bar begrüßt und gerade einen flotten Spruch hinterherschieben will, wird er von seiner Date-Partnerin prompt unterbrochen. Die studierte Modedesignerin macht stattdessen dem Drink-Mixer schöne Augen, schwärmt von dessen Outfit ("Rosa steht dir richtig!"), woraufhin Jonas jedoch direkt den passenden Einwand parat hat.
"Ich geh' sonst wieder", scherzt er im Beisein der Marketing-Managerin und des Barkeepers, womit er Leonie das erste herzliche Lachen des Abends entlockt.
Ähnlich humorvoll verläuft auch das restliche Date der beiden - bis es schließlich ans Zahlen der Rechnung geht. Da versteht der gebürtige Schwabe nämlich keinen Spaß, wie er unverhohlen erklärt.
"Ich bin der Meinung, dass Gleichberechtigung super wichtig ist - auf allen Ebenen. Deshalb seh' ich nicht ein, dass ich das jetzt zahle. Wir machen halbe-halbe", stellt Jonas wie aus der Pistole geschossen klar, als die Rechnung an den Tisch der beiden gebracht wird.
First Dates: Jonas outet sich als waschechter Schwabe - "Sparsam, aber nicht geizig"
Leonie sieht diesen Umstand jedoch entspannt, lässt sich ohnehin nicht gerne einladen, wie sie erklärt. Zudem dürfte es für die gebürtige Hamburgerin keine Überraschung gewesen sein, dass ihr Date-Partner nicht die Rechnung übernehmen wird.
Denn schon zuvor hatte der Key-Account-Manager erklärt, dass er als waschechter Schwabe "sparsam, aber nicht geizig" sei.
Das hatten die beiden bereits geklärt, als Leonie von Jonas wissen wollte, ob er im Kino lieber süßes oder salziges Popcorn essen würde. "Ich bin Schwabe. Ich möchte nur den Filmpreis bezahlen und dann geh' ich wieder nach Hause", hatte der Wahl-Münchner entgegnet.
Für die 25-Jährige scheint die Sparsamkeit ihres Blind-Dates jedenfalls kein Hindernis für ein Wiedersehen zu sein. Am Ende entscheiden sich nämlich beide für ein zweites Treffen.
"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: RTL+/Screenshot