Als Lucia erfährt, dass Arvid aus Dresden kommt, scheint das Date so gut wie gelaufen
Köln - Lucia begibt sich im "First Dates"-Restaurant von Roland Trettl (54) auf die Suche nach einer potenziellen neuen Liebe und trifft auf Verkaufsberater Arvid (50). Der erste Eindruck des 50-Jährigen auf die Gymnasiallehrerin ist zwar ziemlich gut, als die beiden ihre Wohnorte offenbaren, stoßen sie jedoch auf die erste große Hürde.
Während Arvid seinen Lebensmittelpunkt im sächsischen Dresden hat, lebt Lucia nämlich im rund 361 Kilometer entfernten Marburg in Hessen. Ein Umzug kommt dabei für beide nicht infrage, denn als vierfache Mutter will Lucia in der Nähe ihrer Kinder sein - ebenso wie Arvid, der immerhin Vater zweier Kinder ist.
Das Date scheint damit eigentlich schon gelaufen zu sein, dennoch lassen die beiden sich auf ein gegenseitiges Kennenlernen ein und entdecken dabei tatsächlich immer mehr Gemeinsamkeiten.
Insbesondere von Arvids Hobby ist Lucia tief beeindruckt, wie sie gesteht, denn der Verkaufsberater für Kfz-Ersatzteile ist in seiner Freizeit gern malerisch-kreativ - ganz genauso wie die Lehrerin selbst!
"Das kenn' ich von Männern eher nicht. Das ist eher eine Frauen-Sache irgendwie", offenbart die 51-Jährige und freut sich nicht weniger, als sie erfährt, dass Arvid obendrein noch passionierter Saunagänger ist. Eine weitere Gemeinsamkeit, die die beiden verbindet.
First Dates: Bei Arvid bleibt der Funke aus
Obwohl der Sachse und die Hessin sich gut verstehen, miteinander lachen können und augenscheinlich einen angenehmen Abend verbringen, wird es kein Wiedersehen zwischen ihnen geben.
"Es hat bei mir nicht gefunkt", erklärt Arvid seiner Date-Partnerin schließlich, die sich sowas schon gedacht hatte. Lucia hätte sich zwar über ein zweites Date mit dem Hobby-Wanderer gefreut, nimmt die Entscheidung des 50-Jährigen jedoch sportlich - und schenkt ihm zum Abschluss dennoch ein Lächeln.
"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: RTL+/Screenshot