Als Tim erklärt, was er in seiner Freizeit macht, ist das Date für Paula gelaufen: "Interessiere mich dafür nicht"
Köln - Als Tim (21) bei "First Dates" auf Paula (20) trifft, scheinen zwei Welten aufeinanderzuprallen. Mit der Einstellung zur Religion des jungen Keuschheits-Befürworters kann die Azubine nämlich absolut nichts anfangen.
Für Tim zählen zwei Dinge im Leben: sein Glaube und Veganismus. Während die angehende Immobilienkauffrau Letzteres "toll" findet, hat sie mit dem Glauben aber rein gar nichts am Hut und ist daher ziemlich überrascht, als der Messe-Mitarbeiter offenbart, dass er in seiner Freizeit gern in der Bibel lese.
"Ich will jetzt nicht sagen, die Bibel ist Quatsch, weil das schon zu respektlos ist, wenn ich das so sage [...]", erklärt sie Tim unverhohlen und schiebt hinterher: "Aber ich bin so ein Mensch, ich kann mich gar nicht für Religion begeistern - auch nicht für die Bibel."
Der Stuttgarter, der sich zum Staunen von Restaurant-Chef Roland Trettl (54) bislang streng ans Zölibat gehalten hat, nimmt das jedoch ziemlich gelassen entgegen und wirkt kein bisschen eingeschnappt.
Bei Paula, die Tim auf Anhieb eigentlich sehr sympathisch fand, scheint der Flirt-Zug damit abgefahren zu sein. "Da sind wir schon weit auseinander, und ich glaube, dass er das auf Dauer nicht akzeptieren könnte, wenn ich sage: 'Ich interessiere mich dafür [Anm. d. Red.: für die Religion] nicht'", gibt sie zu bedenken.
First Dates: Paula und Tim wollen beide kein zweites Date
So ist es - zumindest für den Zuschauer - keine Überraschung, dass die Nürnbergerin ein zweites Date am Ende ablehnt. "Wir sind nicht so auf einer Wellenlänge", erklärt sie ihrem Blind-Date-Partner höflich, aber bestimmt, der Paulas Entscheidung jedoch mitträgt.
Auch bei dem 21-Jährigen sind während des Abends nämlich keine romantischen Gefühle aufgekommen, sodass die beiden sich im freundschaftlichen Einvernehmen voneinander verabschieden.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot