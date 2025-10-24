Als Christin erfährt, warum Marcel seine Ex abserviert hat, kann sie es kaum glauben
Köln - Marcel (29) geht bereits seit acht Jahren als Single durchs Leben und will das endlich ändern. Bei "First Dates" lernt der Türsteher die 23-jährige Christin kennen, so richtig in Fahrt kommt die Unterhaltung zwischen den beiden aber nicht. Erst recht nicht, als Marcel offenbart, aus welchem Grund er seine Ex-Partnerin in den Wind geschossen hat.
Schon der Umstand, dass der Remscheider seit etlichen Jahren allein durchs Leben geht, scheint bei der jungen Mutter für Irritation zu sorgen - so will Christin von ihrem Date-Partner wissen, warum es denn in der Vergangenheit nicht mehr mit einer Beziehung geklappt hatte.
Marcel liefert daraufhin eine doch eher ungewöhnliche Begründung, führt neben "Vertrauensproblemen" nämlich auch "fehlende Pünktlichkeit" an.
Bei der 23-Jährige sorgt das für reichlich Fragezeichen: "Er hat erzählt, dass er wegen Unpünktlichkeit Schluss gemacht hat. Das wäre jetzt für mich kein Grund, Schluss zu machen", gibt die gelernte Bäckereifachverkäuferin zu Protokoll und scheint angesichts ihres Date-Partners auch insgesamt nicht gerade in Jubelstürme zu verfallen.
Die beiden entdecken im eher schleppend laufenden Gespräch zwar einige Gemeinsamkeiten, der berüchtigte Funke springt aber nicht über. Zumindest nicht bei Christin.
First Dates: Christin weiß schon beim Essen - mehr als Freundschaft ist nicht drin
Während Marcel die 23-Jährige nämlich durchaus zu mögen scheint, bezeichnet die Norddeutsche schon das allererste Aufeinandertreffen als "ein bisschen angespannt", was sich auch im Laufe des Dates einfach nicht legen will. So wusste Christin schon beim Essen, "dass das nicht mehr als eine Freundschaft werden könnte", wie sie erklärt - und zwar auch, weil Marcel sich anscheinend nicht genug auf sie eingelassen hat.
"Er hat mir nicht in die Augen geschaut, wenn er mit mir gesprochen hat, sondern immer hin und her ... Das hat mich sehr beunruhigt", erklärt sie. Auch die Gesprächsthemen hätten sie nicht gerade umgehauen, wie sie ergänzt.
Obwohl der Türsteher die junge Mama gern wieder gesehen hätte, schlägt die ein zweites Treffen daher aus.
"First Dates" läuft montags bis freitags immer um 18 Uhr bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot