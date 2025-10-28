 1.733

Als Tim erklärt, was er in seiner Freizeit macht, ist das Date für Paula gelaufen: "Interessiere mich dafür nicht"

Bei First Dates trifft Keuschheits-Befürworter Tim auf Insekten-Fan Paula - und dabei scheinen zwei Welten aufeinanderzuprallen.

Von Laura Miemczyk

Köln - Als Tim (21) bei "First Dates" auf Paula (20) trifft, scheinen zwei Welten aufeinanderzuprallen. Mit der Einstellung zur Religion des jungen Keuschheits-Befürworters kann die Azubine nämlich absolut nichts anfangen.

Mit Tims (21) Einstellung zum Glauben kann Paula (20) rein gar nichts anfangen.
Mit Tims (21) Einstellung zum Glauben kann Paula (20) rein gar nichts anfangen.  © RTL+/Screenshot

Für Tim zählen zwei Dinge im Leben: sein Glaube und Veganismus. Während die angehende Immobilienkauffrau Letzteres "toll" findet, hat sie mit dem Glauben aber rein gar nichts am Hut und ist daher ziemlich überrascht, als der Messe-Mitarbeiter offenbart, dass er in seiner Freizeit gern in der Bibel lese.

"Ich will jetzt nicht sagen, die Bibel ist Quatsch, weil das schon zu respektlos ist, wenn ich das so sage [...]", erklärt sie Tim unverhohlen und schiebt hinterher: "Aber ich bin so ein Mensch, ich kann mich gar nicht für Religion begeistern - auch nicht für die Bibel."

Der Stuttgarter, der sich zum Staunen von Restaurant-Chef Roland Trettl (54) bislang streng ans Zölibat gehalten hat, nimmt das jedoch ziemlich gelassen entgegen und wirkt kein bisschen eingeschnappt.

First Dates: Als Jan sein Date kennenlernt, hat er die "Befürchtung, dass die Jenny mich untern Tisch säuft"
First Dates - Ein Tisch für zwei Als Jan sein Date kennenlernt, hat er die "Befürchtung, dass die Jenny mich untern Tisch säuft"

Bei Paula, die Tim auf Anhieb eigentlich sehr sympathisch fand, scheint der Flirt-Zug damit abgefahren zu sein. "Da sind wir schon weit auseinander, und ich glaube, dass er das auf Dauer nicht akzeptieren könnte, wenn ich sage: 'Ich interessiere mich dafür [Anm. d. Red.: für die Religion] nicht'", gibt sie zu bedenken.

First Dates: Paula und Tim wollen beide kein zweites Date

Tim (21) und Paula (20) haben sich gut verstanden, für ein zweites Date reicht es am Ende aber nicht.
Tim (21) und Paula (20) haben sich gut verstanden, für ein zweites Date reicht es am Ende aber nicht.  © RTL+/Screenshot

So ist es - zumindest für den Zuschauer - keine Überraschung, dass die Nürnbergerin ein zweites Date am Ende ablehnt. "Wir sind nicht so auf einer Wellenlänge", erklärt sie ihrem Blind-Date-Partner höflich, aber bestimmt, der Paulas Entscheidung jedoch mitträgt.

Auch bei dem 21-Jährigen sind während des Abends nämlich keine romantischen Gefühle aufgekommen, sodass die beiden sich im freundschaftlichen Einvernehmen voneinander verabschieden.

"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Zurzeit werden Wiederholungsfolgen von 2022 gezeigt.

Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot

Mehr zum Thema First Dates - Ein Tisch für zwei: