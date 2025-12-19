Als Florian dieses Geständnis macht, ist Kaja sichtlich überrascht: "Ach krass"
Köln - Florian (25) erlebt im Restaurant von Roland Trettl buchstäblich sein "First Date", denn der selbsternannte "hoffnungslose Fall" hatte noch nie ein Rendezvous. Das ändert sich jedoch, als er auf Studentin Kaja trifft.
Nachdem seine Freunde ihn in der Dating-Show angemeldet hatten, wie Florian offenbart, trifft der Lagerarbeiter auf Kaja, die ihm auf Anhieb gefällt. Auch die 23-Jährige findet den 25-Jährigen sympathisch, während die beiden keinerlei Anlaufschwierigkeiten haben und schon an der Bar gut ins Gespräch finden.
Als der Dating-Jüngling der Studentin der sozialen Arbeit dann allerdings gesteht, dass es sich hierbei tatsächlich um die erste Verabredung seines Lebens handelt, ist die Bremerin sichtlich überrascht!
"Ach krass, wie kommt das?", hakt sie genauer bei ihrem Date-Partner nach, woraufhin Florian verrät, dass er einfach Schwierigkeiten damit habe, Frauen anzusprechen.
Gelaufen ist das Kennenlernen für Kaja damit jedoch nicht, ganz im Gegenteil. "Dass ich Florians erstes Date bin, überrascht mich ein wenig, finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die erste sein darf", erklärt sie stattdessen im Einzelinterview.
First Dates: Florian würde Kaja gern wiedersehen, doch der Studentin fehlt der entscheidende Funke
Und obwohl auch der restliche Abend zwischen den beiden wie am Schnürchen zu laufen scheint, fehlt es leider an einem entscheidenden Detail: der Romantik.
Florian sieht diesbezüglich zwar durchaus Potenzial und verkündet am Ende auch freudig, dass er Kaja sehr gerne noch einmal daten würde, bei der 23-Jährigen ist jedoch der berüchtigte Funke nicht übergesprungen.
Der 25-Jährige wirkt zwar ein wenig enttäuscht, nimmt den Korb aber sportlich. "Es war das perfekte erste Date", freut er sich stattdessen.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
