Als Florian dieses Geständnis macht, ist Kaja sichtlich überrascht: "Ach krass"

Köln - Florian (25) erlebt im Restaurant von Roland Trettl buchstäblich sein " First Date ", denn der selbsternannte "hoffnungslose Fall" hatte noch nie ein Rendezvous. Das ändert sich jedoch, als er auf Studentin Kaja trifft.

Als Kaja (23) erfährt, dass sie Florians (25) erste Date-Partnerin überhaupt ist, kann sie ihre Überraschung nicht verbergen. © RTL+/Screenshot

Nachdem seine Freunde ihn in der Dating-Show angemeldet hatten, wie Florian offenbart, trifft der Lagerarbeiter auf Kaja, die ihm auf Anhieb gefällt. Auch die 23-Jährige findet den 25-Jährigen sympathisch, während die beiden keinerlei Anlaufschwierigkeiten haben und schon an der Bar gut ins Gespräch finden.

Als der Dating-Jüngling der Studentin der sozialen Arbeit dann allerdings gesteht, dass es sich hierbei tatsächlich um die erste Verabredung seines Lebens handelt, ist die Bremerin sichtlich überrascht!

"Ach krass, wie kommt das?", hakt sie genauer bei ihrem Date-Partner nach, woraufhin Florian verrät, dass er einfach Schwierigkeiten damit habe, Frauen anzusprechen.

Gelaufen ist das Kennenlernen für Kaja damit jedoch nicht, ganz im Gegenteil. "Dass ich Florians erstes Date bin, überrascht mich ein wenig, finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die erste sein darf", erklärt sie stattdessen im Einzelinterview.