First Dates: Als Evi von ihrem Mexiko-Erlebnis erzählt, vergeht ihm das Lachen

Evi (36) fühle sich in Mexiko sicherer als in Deutschland. © Screenshot/RTL+

Nachdem sich die beiden am Bar-Tresen mit etwas Smalltalk beschnuppern konnten, geht es weiter zum Esstisch. Dort gesteht der reiselustige Dominik, dass er sich eine Frau an seiner Seite wünscht, die viel von der Welt sehen und nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben möchte.

Wie gut, dass Evi ebenso abenteuerbegeistert ist. Während Dominik mit Brasilien und Amerika liebäugelt, will die Düsseldorferin gern mal Argentinien besuchen. Sie selbst hat bereits einige Zeit in Mexiko verbracht und würde dort jederzeit wieder hinfliegen wollen.

Doch ihr Date-Partner weiß: "Mexiko ist auch sehr gefährlich." Evi dagegen kann diese Einstellung nicht bestätigen: "Ich habe in Cuernavaca gelebt, in dieser Stadt haben die ganzen Drogenkartell-Bosse ihre Häuser und es gibt jedes Wochenende eine Schießerei." Trotz allem habe sie sich dort als Frau sicherer gefühlt als in Deutschland.

Dominik dagegen ist da skeptisch: "Ich glaube nicht, dass ich mir vorstellen könnte, in Mexiko zu leben."