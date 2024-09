"First Dates": Als Naschi ihre Verabredung sieht, weiß sie sofort - "das wird nix!"

Während sie gespannt an der Bar wartet, spaziert gut gelaunt ihr Date Christian (35) aus Eisenach zur Tür herein. Schnell blickt Naschi zur Seite und versucht die Fassung zu wahren, doch die Enttäuschung steht ihr sichtlich ins Gesicht geschrieben:

Bei Tisch haben sich die beiden nicht viel zu sagen. © Screenshot: RTL+

Für Christian hat Naschi den "Wow-Effekt" und er kann sein Glück gar nicht fassen. Dass die 36-Jährige wortkarg ist und sich kaum für ihn interessiert, tut er schnell als Aufregung ab. "Ich hab das Date nicht abgebrochen, weil ich das ein bisschen unangenehm finde", rechtfertigt sich Naschi im Interview und begibt sich mit hängenden Schultern an den Tisch.

In ihrer Freizeit treibt die 36-Jährige viel Sport und ist ständig unterwegs. Christian verbringt am liebsten gemütliche Abende vor dem TV und verpasst keine Folge von "First Dates" oder "Das perfekte Dinner". Doch auch in Sachen Beziehung könnten die beiden nicht verschiedener sein.

Während Naschi bereits verheiratet war, hatte Christian noch keine lange Beziehung. Ein Unding für die 36-Jährige, die hämisch verlauten lässt: "Wird schon irgendwelche Gründe haben". Am Ende entscheiden sich beide gegen ein zweites Date.