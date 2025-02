First Dates: Als Sächsin Peggy verrät, wie viele Kinder sie hat, sind Nic und Roland perplex

Köln - Peggy (35) aus Sachsen sucht den Mann fürs Leben. Kann Norman (39) sie bei " First Dates " von sich überzeugen?

First Dates - Ein Tisch für zwei

Zwar ist Norman nur Vater eines Sohnes, hat mit Peggys hoher Kinderanzahl aber kein Problem. "Kinder sind was Tolles", schwärmt der 1,97 Meter große Erzieher.

Zudem sollte er kinderlieb sein, denn die 35-Jährige ist bereits stolze Mutter von vier Kindern (16, 14, 6 und 4). Als sie an der Bar von ihrer Familiensituation erzählt, können es Nic Shanker (42) und Restaurant-Chef Roland Trettl (53) kaum glauben. "Vier?", fragt das Duo völlig entgeistert nach.

Die Wahl-Dresdnerin gibt Norman (39) einen Korb. © Screenshot/RTL+

Doch am Tisch kristallisieren sich erste Differenzen heraus. Als die 35-Jährige Norman fragt, wie lange er schon Single sei, fängt dieser an herumzudrucksen. Nach einigem Zögern gesteht er schließlich: "Es werden dieses Jahr mittlerweile zwölf Jahre."

Dass der Hoyerswerdaer schon so lange solo durchs Leben geht, missfällt Peggy: "Also da musste ich erst mal schlucken." Da hilft auch Normans Annäherung in der Fotobox nicht mehr.

Auch, dass Norman einen Kater als Haustier hat, kommt bei der ordnungsliebenden Blondine weniger gut an.

Obwohl beide im Verlauf des Abends doch noch einige Gemeinsamkeiten entdecken, reicht es am Ende nicht für ein Wiedersehen. Der 39-Jährige sei einfach nicht Peggys Typ.

Eine neue Folge "First Dates" läuft am heutigen Freitag um 18 Uhr bei VOX und auf Abruf bei RTL+.