"First Dates"-Horror: Als Anouk ihr Date sieht, bricht sie sofort ab - "Wusste gleich, das geht nicht"

Als Michael (44) im "First Dates"-Restaurant erscheint, spricht der Blick von Single-Frau Anouk (42) Bände. © Montage: VOX/RTL+

Dabei kam die 42-jährige Schweizerin zunächst noch bester Dinge ins Kölner Kuppel-Restaurant marschiert. "Ich bin sehr unkompliziert, nicht eifersüchtig, tolerant und spontan", malte sie im Interview ein rosiges Bild von sich selbst.

Das Wichtigste bei einem Mann sei für sie Ehrlichkeit und Offenheit. Auch Tattoos und Bart sind durchaus erwünscht. Sie habe sehr große Lust, sich wieder zu verlieben, "weil ich ein sehr großer Beziehungsmensch bin und es hasse, Single zu sein".

Anouk hat bereits an der Bar Platz genommen, als ihr Date Michael (44) am Empfang erscheint. Der Unternehmer und Hobby-Maler aus Mölten in Südtirol ist seit 25 Jahren Mitglied der örtlichen Musikkapelle ("mit Trachten und so weiter") und meldet sich bei Roland Trettl mit einem munteren "Grias-di".

Das Buch in seiner Hand trägt den Titel "Positives Denken" und ist als Geschenk für sein Blind Date gedacht. So weit, Anouk das Präsent auch zu übergeben, kommt der gelockte Kinnbart-Träger allerdings gar nicht.

Denn schon beim ersten Blick auf ihre Verabredung, ist der Single-Lady deutlich vom Gesicht abzulesen, dass gerade sämtliche positiven Gedanken ihren Geist verlassen haben!