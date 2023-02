First Dates Hotel: Als er ihr ein Geschenk überreicht, überlegt Virginia, das Date abzubrechen

Mallorca - Die wilde Flirterei unter der Sonne Mallorcas geht weiter! In der zweiten Folge von " First Dates Hotel " trifft Kaffee-Promoter und Autor John (44) auf Single-Frau Virginia (34), doch als er ihr zur Begrüßung ein Geschenk überreicht, überlegt sie, das Date einfach abzubrechen.

Am Ende zählt jedoch nicht etwa Trettls Meinung, sondern die von Johns Date Virginia.

First Dates

So schreibt der Modelabel-Besitzer auch "spirituelle Romane" und modelte in seiner Kindheit für diverse Jugend-Magazine. "Die ganze Teenie-Nummer, alles durch", verrät der frühere Mädchenschwarm und reagiert bescheiden, als Roland Trettl ihn mustert.

Besonders praktisch: Am vorderen Kragen des Oberteils fungiert der Aufnäher "John Patrick Christopher" direkt auch als Namensschild. Der Single-Mann hat das Shirt nämlich selbst designt. Eines von mehreren Projekten, die John neben seinem Hauptjob als Promoter für eine Münchner Kaffeefirma am Laufen hat.

Sein ausgefallener Modestil ist das Erste, was TV-Kuppler Roland Trettl (51) an seinem neuen Hotelgast bemerkt. "Das ist sehr besonders", beäugt der Trachtenträger das knallige T-Shirt des 44-jährigen Bobingers interessiert.

John schenkt Virginia ein Buch, das er selbst geschrieben hat. © RTL

Die blonde Vertrieblerin im Bereich Marketing und Sales hatte im "First Dates Hotel" zuletzt bereits mit Single-Mann Thomas (36) angebandelt und wäre einem richtigen Date mit dem groß gewachsenen Urlauber nicht abgeneigt.

Stattdessen trifft sie an der Bar auf John und scheint auch hierüber nicht gerade enttäuscht zu sein. "Wow, okay. Das war schon 'ne Erscheinung", scheint die zehn Jahre jüngere Mülheimerin Gefallen an dem "bunten Vogel" zu finden.

Als John ihr zur Begrüßung ein Präsent überreicht, muss Virginia jedoch zweimal hingucken. "Bist du das etwa?", hält sie das Schriftstück mit dem halben Porträt auf dem Cover zu Vergleichszwecken neben Johns Gesicht. Bingo!

"Haste 'n Buch geschrieben extra für mich?", staunt die Beauty ehrlich begeistert und feixt: "Ich brauch' mich ja gar nicht mehr mit dir unterhalten, ich les' einfach das Buch, dann weiß ich ja alles." Eine leere Drohung, denn natürlich setzt die 34-Jährige das Date fort.

Ob ihr positiver erster Eindruck auch im weiteren Verlauf anhält und sich sogar mehr daraus entwickeln könnte, gibt es bei "First Dates Hotel" am heutigen Montagabend um 20.15 Uhr bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+ zu sehen.