First Dates Hotel: Björn und Jenny wollen gemeinsam abreisen, doch dann kommt alles anders!

Mallorca - Bereits in der ersten Folge von "First Dates Hotel" funkte es zwischen Björn (29) und Jenny (37). Das erste richtige Date verläuft vielversprechend. Als die beiden noch am selben Abend gemeinsam abreisen wollen, hat Roland Trettl (53) aber noch eine Überraschung parat!

Jenny (37) hat sich ein bisschen in Björn verguckt. © RTL

Ihr erstes Treffen im Fantasy Museum in Palma hätte gar nicht besser laufen können. Jenny und Björn gehen endlich nach langer Annäherung auf Tuchfühlung.

Anschließend kommt es in einem Café sogar zum ersten Kuss. Das freut besonders den 29-Jährigen, der zuvor auf einen Schmatzer gehofft hatte: "Da kann noch viel daraus werden."

Am selben Abend gehen die Turteltauben bereits Hand in Hand zum Empfang und wollen auschecken. Für beide steht fest: Sie werden sich in Deutschland wiedersehen. Dass die Zeit auf Mallorca so schnell vorbeigegangen ist, bedauern sie aber.

Als das Taxi gerade losfahren will, kommt plötzlich Roland Trettl um die Ecke und verkündet eine tolle Nachricht: Das Paar darf noch eine Nacht in der Golden Suite verbringen. "Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet", freut sich die 37-Jährige.