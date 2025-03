First Dates Hotel: Jessica ist Transgender - "Manche Männer feiern das nicht"

Mallorca - Jessica wünscht sich einen Partner, der sie so respektiert, wie sie ist. Die Rheinland-Pfälzerin ist nämlich Transgender und weiß, dass nicht alle potenziellen Partner das gut finden.

Jessica wünscht sich einen Partner, der sie so akzeptiert, wie sie ist. © RTL

"Manchmal trifft man auf Männer, die das nicht so feiern und das nicht unbedingt möchten, was ich aber auch respektiere", erklärt die Influencerin, die ihr richtiges Alter nicht verraten möchte, bei "First Dates Hotel" auf Mallorca.

Mit zwölf Jahren hat sich Jessica geoutet, mit 18 war der Prozess der Geschlechtsumwandlung bereits abgeschlossen. Die Suche nach ihrer Identität ist beendet, jetzt fehlt nur noch der richtige Partner. Deshalb wünscht sich Jessica einen Mann an ihrer Seite, dem ihr Transgender-Dasein egal ist.

Und noch etwas sollte Mr. Right akzeptieren: An der Content Creatorin ist wenig echt. "Meine Brüste habe ich zum zweiten Mal vergrößern lassen, meine Nase und Lippen habe ich gemacht, mein Kinn habe ich gespritzt ...", zählt die "Für immer"-23-Jährige ihre ganzen Eingriffe auf.

Wie gut, dass Jessica bei ihrem Blind-Date auf den offenen "Paradiesvogel" Fabian (29) trifft. Dessen Haarschopf ist nämlich auch nicht echt. "Die sind geklebt, das sind echte Frauenhaare", gesteht der Altenpfleger.