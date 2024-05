"First Dates": Hypnotiseur Willi (69) versetzt Roland Trettl in Schock!

Köln - Bei " First Dates " möchte Hypnotiseur Willi (69) eine Frau finden, mit der er gemeinsam "den Herbst des Lebens" genießen kann.

Willi (69, l.) begeistert Roland Trettl (52) mit seinen Hypnose-Künsten. © Screenshot: RTL+

Der 69-Jährige kommt aus Cham in Bayern. Er arbeitet bereits seit 40 Jahren als Hypnotiseur und hofft, dass seine zukünftige Partnerin auch Verständnis für diese Berufung mitbringt.

An seinem Revers prangt eine große Anstecknadel mit der Aufschrift "Stop und Schlaf". Diese fällt Roland Trettl (52) natürlich direkt ins Auge und er will sofort wissen, was es damit auf sich hat.

"Dann guckt man mich an und dann sag' ich 'Schlaf' und du machst die Augen zu", erklärt der Hypnotiseur. Der Star-Koch ist beeindruckt und lässt sich direkt im Anschluss das Pendeln beibringen. Obwohl er selbst keine Bewegung ausführt, bewegt sich das Pendel: "Wahnsinn, ich mach' nichts (...) das gibts ja nicht", entfährt es Trettl geschockt. Doch das war noch nicht alles!

Doris (69) aus der Nähe von München kommt herein und überrascht Trettl bei seinem neuen Hobby.

"Ich mag Pendeln (...) in Hypnose bin ich unterwegs", erklärt diese fasziniert mit Blick über Trettls Schulter. Der schaut sie fassungslos an. "Bissel spooky", sagt er überrascht.