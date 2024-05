"First Dates": Jessica hofft, dass ihr Date mit ihrer Behinderung klarkommt

Trotz des Rollstuhls ist sie ein lebensfroher Mensch, der die Welt bereist und Neues kennenlernen will. Am liebsten mit einem Partner.

Die beiden Love Birds haben viele Gemeinsamkeiten, wie die Liebe zur Musik. © Screenshot: RTL+

Der 22-Jährige begrüßt Jessica gut gelaunt und findet sie optisch auch attraktiv. Beide leben in der Nähe von Frankfurt am Main und lieben Musik. Er spielt Klavier und Kirchenorgel, sie geht zu vielen Konzerten. Beim Fernsehgarten sind beide sogar regelmäßig zu Gast, nur haben sich noch nie gesehen.

Benedikt verliert kein Wort über Jessicas Rollstuhl. Der wird erst Thema, als sich die beiden ihr Essen teilen wollen. "Ich komm’ kurz rumgefahren", scherzt die 21-Jährige, um von seinem Teller zu probieren. "Es hat mich nicht abgeschreckt. Ganz im Gegenteil. Ich find’ es vollkommen in Ordnung", kommentiert Benedikt die Behinderung seiner Date-Partnerin im Interview und stellt bei Tisch keine weiteren Fragen.

"Ich finde es ganz wichtig, mich als Person zu sehen und nicht als Rollstuhlfahrerin. Das hat mich wirklich glücklich gemacht, weil das erlebt man nicht so oft", ist Jessica von der Rücksicht des 22-Jährigen gerührt und genießt das Date. Am Ende entscheiden sich beide für eine zweite Verabredung, doch daraus wird sogar noch viel mehr! Mittlerweile sind die beiden ein Paar und ziehen in eine gemeinsame Wohnung in Hamburg.