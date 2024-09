First Dates: Sven wünscht sich Claudia Schiffer - dann kommt Sächsin Katrin

Plauen/Köln - Wenn das Date so gar nicht dem entspricht, was man sich vorstellt, zieht man entweder sofort die Reißleine oder lässt sich in der VOX-Show " First Dates " zumindest Speis' und Trank gut munden. Sächsin Katrin (41) kann davon ein Lied singen.

Katrin (41) bleibt nichts übrig, als sich das Date schön zu trinken. © Screenshot/RTL+

"Ich bin das perfekte Date für meinen Mann, weil ich nett, lieb, ordnungsliebend und einfach bisschen sexy bin", plauzt es aus der quirligen Frohnatur heraus.

In schwarzen Stöckelschuhen, blauem Kleid und zartrosa-farbenem Blazer - geht durchaus als sexy durch - betritt die Blondine aus dem vogtländischen Falkenstein bei Plauen das TV-Restaurant.

Fünf Jahre ist die Versand-Mitarbeiterin schon Single. Aus Gründen: "Ich bin nicht so einfach und weiß durch das Alter halt, was ich will."

Der zurückhaltende Sven (43) wurde von der Redaktion für die Sächsin auserwählt. Dass 115 Kilometer zwischen ihr und dem im bayrischen Kasendorf lebenden Berufskraftfahrer liegen, ist das kleinste Problem.

Nach seiner perfekten Traumpartnerin gefragt, stellt er sich "Claudia Schiffer in jung" vor. Das ist weit weg einer Realität. Aber man wird ja wohl träumen dürfen. Und mit Katrin scheint er gar nicht so unzufrieden zu sein: "Das ist halt nicht Claudia Schiffer in jung, sondern in gehobenerem Alter."