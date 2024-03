"First Dates"-Marco kann sich bei Nicole kaum zusammenreißen: "Überflutet mit sexuellen Reizen"

Köln - Im " First Dates "-Restaurant von Starkoch Roland Trettl (62) ist Metal-Fan Nicole (43) auf der Suche nach ihrem Traummann. Ihr Date, der selbstbewusste Marco (44), ist bei ihrem Anblick sofort schockverliebt.

Marco (44) kann sein Glück nicht fassen, als er Nicole sieht. © Screenshot: RTL+

Die 43-Jährige arbeitet als medizinische Fachangestellte und trägt ausschließlich schwarze Kleidung. "Einfach mal anders aussehen, das find' ich dann sehr spannend", erklärt sie ihren rockigen Look.

In einer Beziehung ist ihr vor allem Kommunikation wichtig und dass ihr Gegenüber genau so ein "Kuscheltyp" ist wie sie selbst. Als die ruhige Nicole in Trettls Restaurant marschiert, erwartet sie bereits der 44- jährige Marco.

Als er Nicole sieht, strahlen seine Augen: "Bildhübsche Frau. Interessante, sexy Optik. Ich war direkt gecatcht." Noch bevor ihn die 43-Jährige nach seinem Namen fragen kann, umarmt er sie schon.

"An sich sieht der schon gut aus. Er hat ein nettes Lächeln. Breite Schultern mag ich eigentlich auch", erklärt Nicole leicht überfordert.