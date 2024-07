"First Dates": Michaels Traumfrau sollte geschminkt und nicht zu intelligent sein!

Köln - Im " First Dates "-Restaurant von Roland Trettl (53) hat Michael (41) eine ganz genaue Vorstellung von seiner Traumfrau. Die Optik spielt für den 41-Jährigen eine besonders große Rolle.

Michael (41) ist stolz auf sein neues Tattoo und hofft, dass es seinem Date auch gefällt. © Screenshot: RTL+

"Meine Traumfrau sollte lange Haare haben, sich gerne schminken, hübsche Klamotten anziehen, gute Figur haben (...), eben wie eine Frau aussehen soll", erklärt Michael begeistert. Nur zu schlau darf seine potenzielle Partnerin dann eher nicht sein.

Nach zwölf Beziehungen und einem Kind weiß Macho Michael genau, was er von einer Frau möchte. An die Liebe auf den ersten Blick glaubt er nicht, denn immerhin könnte man alle "Macken einer Frau" niemals so schnell herausbekommen.

Besonders stolz ist der 41-Jährige auf sein neues Tribal-Tattoo, welches er begeistert zeigt. Als er gut gelaunt ins Restaurant marschiert, verblasst seine Begeisterung beim Anblick von Date-Partnerin Vita (31) sofort: "Sie hatte keine langen Haare und war kaum geschminkt", ist der enttäuschte Eindruck.

Das kann ja heiter werden ...