First Dates: Als er diesen Fakt auspackt, ist sie geschockt - "Schon ein harter brocken"

Köln - Ob die 26-jährige Rashmee bei "First Dates" ihr Liebesglück finden wird?

"Ja, so wie ihr", erklärt die Hotelfachfrau lachend und zeigt auf Trettl und den Barkeeper.

First Dates - Ein Tisch für zwei

An der Bar erklärt Rashmee Roland Trettl (52) dann noch, dass sie auf gepflegte Männer stehen würde. Der Starkoch findet das besonders interessant und möchte wissen, wie ein solcher Mann denn aussehen müsste.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Als Rashmee dann erzählt, dass sie seit knapp einem Jahr solo ist, kommt dann der Schocker des Abends: Der 29-Jährige ist bereits seit neun Jahren Single. Sein letztes Beziehungsende habe ihn so sehr mitgenommen, dass er dies erst einmal richtig verarbeiten wollte.

Die findet ihre Verabredung "ganz ok" und verdeutlicht gleich, dass sie mit Komplimenten so gar nicht umgehen könnte. Tobias hält das aber nicht davon ab, ihr gleich mehrfach zu erzählen, wie hübsch sie sei.

Urlaub sei für Tobias meistens Stress, daher war er auch erst einmal in seinem Leben im Ausland: genauer gesagt in Ägypten mit seiner Ex-Freundin.

Wird sich Tobias am Ende doch noch in Rashmees Herz schleichen? Das erfährst Du am heutigen Freitagabend um 18 Uhr auf VOX oder bereits vorab im Stream auf RTL+.