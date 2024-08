First Dates: "Schlank, sportlich, große Brüste" - für Lukas ein Muss!

Köln - Bei "First Dates" sucht Linda (24) aus Leipzig einen Punk oder Metalhead als Partner, was bei Gastgeber Roland Trettl (53) für Fragezeichen auf der Stirn sorgt.

Der geht es trotz seines Metallica-Shirts und Irokesen-Frisur leider ähnlich: "Optisch ist er jetzt nicht so 100 Prozent meins", stellt sie traurig fest.

First Dates - Ein Tisch für zwei

"Anti, Anti", liest Roland den Schriftzug auf Lindas Shirt laut vor und kann auch mit ihrem Wunsch einen "Punk oder Metalhead" kennenzulernen nichts anfangen. "Ein was?", fragt er verwundert und bringt Linda damit zum Lachen.

"Wir hatten zwischendurch 'ne kurze Stille drin. Das war etwas unangenehm beim Essen", beschwert sich Linda im Interview, nachdem die beiden wortlos ihr Sterne-Menü verdrückt haben. Am Ende entscheiden sich beide gegen ein zweites Date.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Trotz Besuch in der Fotobox will zwischen den beiden einfach keine Stimmung aufkommen.

Immerhin beim Musikgeschmack sind sich die beiden einig und als "Typ Mensch" findet Lukas die Leipzigerin auch ganz ok.

An der Bar trifft Linda dann direkt der nächste Schock! Lukas trinkt keinen Alkohol und bestellt nur Eistee. Zu viel für die feierwütige Partygängerin: "Nicht mal ein Bier?", fragt sie erschrocken, doch der 26-Jährige verneint.

Eine neue Folge "First Dates" läuft am heutigen Freitagabend, um 18 Uhr, bei VOX. Du möchtest nicht so lange warten? Auf RTL+ kannst Du die heutige Folge bereits vorab streamen.