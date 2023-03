Heiße Stunden bei "First Dates Hotel": Zwei Singles landen zusammen im Bett

Es Pillari (Mallorca) - Finale furioso bei " First Dates Hotel "! Ein letztes Mal in dieser Staffel treffen auch am Montag wieder Alleinstehende bei Blind-Dates aufeinander. Und bei zwei Singles schlägt Amors Pfeil derartig ein, dass sie direkt knutschend im Bett landen.

Die erste Begegnung haut zumindest den 35-Jährigen aus den Latschen. Denn Armin sieht "spitzenmäßig aus in seinem Muskelshirt", stellte er fest. Der Kölner ist da noch etwas zurückhaltender, Peter sei "schon ganz gut". Diese Bescheidenheit soll schnell und sowas von über Bord geworfen werden!

Gastgeber Roland Trettl (51) und sein Team setzen ihn zunächst Peter (35) in einem neonpinken Shirt an die Poolbar, der aber gar nicht als Date ausgewählt wurde. Der zukünftige Lebensgefährte des Hamburger Choreografen dürfe gern älter und größer sein. Immerhin Letzteres trifft auf Armin zu.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Mittlerweile genieße er diese Aufmerksamkeit aber und will nach einem missglückten Versuch bei "First Dates" 2020 nun auf Mallorca zuschlagen. Seitdem hat es nämlich nicht mehr mit einer Partnerschaft geklappt.

"Als Kind war ich definitiv unsicher, was auch mit meiner Größe zu tun hat. Ich bin relativ schnell gewachsen und war dann immer überall das Zentrum. Wenn man durch die Stadt läuft mit fast zwei Metern, wird man halt immer angeguckt", erklärte er die Schwierigkeiten.

In der gemeinsamen Nacht wird gekuschelt und geschmatzt, was das Zeug hält. © Screenshot/RTL

Für Armin geht es zunächst mit Christoph L. (27) aus Neuss zu Tisch, mit dem aber kaum ein Gesprächsfluss oder große Sympathie zustande kommen. Ähnlich sieht es auch bei Peter und Christoph H. (30) aus. Der Vertriebsleiter aus Hamburg erzählt zwar viel, doch offenbar hatte der 35-Jährige da schon Armin im Hinterkopf.

Als sich die Turteltauben wieder am Pool treffen und merken, dass ihre Dates jeweils für die Katz waren, ergibt sich eine ganz neue Perspektive - nämlich zusammen.

Beim gemeinsamen Yoga am nächsten Morgen checkt auch Roland Trettl, dass etwas in der Luft liegt. Und organisiert für die Männer einen Fliteboard-Ausflug im Mittelmeer. Dort knistert es erstmals, kurz darauf steht aber die Rückreise nach Deutschland an.

Roland wäre allerdings nicht Roland, wenn er nicht noch etwas aus dem Ärmel zaubern würde: Eine gemeinsame Nacht für Armin und Peter in der Golden Suite.

Dort geht es im Bett heiß her. Aber was sagen die Singles nach der Nacht? Gibt es ein Wiedersehen in Deutschland?