"First Dates Hotel"-Paar glücklich verliebt, doch ein tragischer Schicksalsschlag ändert alles

Velbert/Hilzingen - Ihre Liebesgeschichte startete im TV: Stephanie (36) und Thorsten (47) haben sich im "First Dates Hotel" kennen und letztendlich auch lieben gelernt. Gegenüber TAG24 haben die beiden verraten, wie es nach der Kuppelshow mit ihnen weiterging und welchen schweren Schicksalsschlag ihre Liebe bereits verkraften musste.

Im Oktober 2022 - nur wenige Wochen nach ihrem ersten Kennenlernen - wurde ihre Liebe jedoch völlig unerwartet auf eine harte Probe gestellt. So gab es einen Tag, "der alles auf den Kopf gestellt hat", erklären die beiden.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Gegenüber TAG24 verraten die beiden: "Die Entfernung ist kein großes Hindernis. Wenn man will, findet man Wege." So sei Thorsten schon am Tag nach seiner Rückkehr vom "First Dates Hotel"-Drehort Mallorca zu Stephanie gereist, um mit ihr seinen Geburtstag zu feiern. "Auch weiterhin haben wir uns so oft es ging getroffen."

Wieder einmal haben TV-Amor Roland Trettl (51) und sein Team also ganze Arbeit geleistet und zwei einsame Herzen zusammengeführt. Doch wie haben es Stephi und Thorsten geschafft, auch nach ihrer Rückreise nach Deutschland weiter den Kontakt zu halten? Immerhin liegen zwischen ihren Wohnorten Velbert (NRW) und Hilzingen (Baden-Württemberg) rund sechs Autostunden.

Die beiden sind nach der VOX-Kuppelshow ein Paar geworden. © Screenshot/RTL

"Ich war im Krankenhaus und hatte eine Not-OP", erinnert sich Thorsten. Der Grund war ein geplatztes Aneurysma - ein großer Schock für den 47-Jährigen und seine Liebste.

Am Wochenende nach dem ärztlichen Eingriff machte sich Stephi sofort auf den Weg zu Thorsten, um gleich mehrere Tage an seiner Seite zu bleiben. "Während der Reha haben wir täglich telefoniert und so ging es auch nach der Reha weiter."

Ihre Liebe hält Stand, obwohl Thorsten nach der Not-OP regelmäßig Arzttermine wahrnehmen muss und deshalb an seinen Wohnort am Bodensee gebunden ist. Ein möglicher Zusammenzug sei deshalb momentan noch schwierig. "Aber wer weiß, was die Zukunft bringt", blicken die beiden optimistisch nach vorne. "Momentan genießen wir einfach jede freie Sekunde und freuen uns über die gemeinsame Zeit."

Über eine Hochzeit - für Thorsten wäre es schon die vierte - hätten sie sich noch keine Gedanken gemacht: "Es lebt sich auch ohne Trauschein gut."