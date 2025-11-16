"First Dates": Jassin ist begeistert von Laura, doch dann folgt der Schock

Köln - Jassin (22) hat genaue Vorstellungen, wie sein Date aussehen muss, als er das " First Dates "-Restaurant von Roland Trettl (54) betritt.

Bei Jassin (22) und Laura (23) taucht schon an der Bar das erste Problem auf. © RTL+/Screenshot

Dem Auszubildenden zum Rechtsanwaltsfachangestellten sei "wahnsinnig wichtig", dass das Gesicht harmoniere. "Sie muss schöne Zähne haben", verrät der 22-Jährige, der jedoch kein Faible für Blond oder Braun habe.

Er sei auch eher der romantische Typ, wie er gesteht. "Es muss nicht immer in ein teures Restaurant gehen, sondern es darf auch gerne mal am Rhein, am Wasser oder am See sein. Bisschen Gitarre spielen, bisschen was essen, so ein kleines Picknick", macht er klar.

Neben seiner Ausbildung betreibt der 22-Jährige aus Hilden zudem noch ein Jetski-Vermietungsgeschäft. Doch dieses könnte zum Problem werden.

Zwar zeigt sich Jassin sofort begeistert von seinem auserwählten Date Laura (23), doch dann folgt an der Bar der Schock. Denn die Softwareentwicklerin, die nebenbei noch Wirtschaftsinformatik studiert, findet Wasser "ganz furchtbar".