Roland Trettl bei "First Dates Hotel" von Alex' Anblick schockiert: "Darfst du so arbeiten?"

Alex (29) sucht bei "First Dates Hotel" seine Traumfrau. © RTL

Als der 29-Jährige direkt nach seiner Ankunft im First Dates Hotel auf Mallorca erzählt, dass er im öffentlichen Dienst arbeitet, brennt Roland Trettl (53) eine einzige Frage unter den Nägeln.

"Darfst du da so arbeiten?", will der Gastgeber in Anspielung auf Alex' Tattoos wissen.

"Die Frage wird mir oft gestellt", grinst der Verwaltungsfachangestellte und merkt an, dass es keine Vorschriften gebe und er bislang noch nicht vorverurteilt wurde. Auch wenn sein Oberkörper nahezu volltätowiert ist - fertig ist Alex noch lang nicht: "Nur der Arm fehlt noch."

Auch seine zukünftige Partnerin dürfe gern Tätowierungen haben. Wie passend, dass Date-Partnerin Lara (23) auch diverse Körperverzierungen besitzt. Ihr Traummann sollte tätowiert sein (Oh Wunder!) und "eine nette Ausstrahlung" haben.

Ob es zwischen Alex und Lara matcht?