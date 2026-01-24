Als Christian erfährt, wie viele Kinder Sabrina hat, muss er schlucken: "Du meine Güte"

Köln - Sabrina (32) ist auf der Suche nach einer neuen Liebe und trifft bei " First Dates " auf Christian (38), den sie auf Anhieb sympathisch findet. Das beruht zwar auf Gegenseitigkeit - als die Nordrhein-Westfälin allerdings verrät, wie viele Kinder sie hat, staunt der Hobbysänger nicht schlecht.

Christian (38) muss zweimal hinhören, als Sabrina ihm erzählt, dass sie bereits fünffache Mutter ist. © RTL+/Screenshot

Die beiden begrüßen sich herzlich an der Bar in Roland Trettls (54) Restaurant und stellen sich zunächst die obligatorischen Fragen nach Wohnort, Beruf und auch den jeweiligen Familienverhältnissen.

Dabei verrät die 32-Jährige ihrem Date-Partner dann ziemlich schnell, dass es sie nur mit Anhang gibt: Die Brünette ist nämlich stolze fünffache Mutter!

Bei dieser Offenbarung muss Christian erst einmal schlucken, erklärt im Einzelinterview: "Also, ich sag's ganz ehrlich: Fünf Kinder, da denkt man erst mal: 'Du meine Güte'." Ein K.-o.-Kriterium in Sachen Beziehung ist der Kindersegen seiner Date-Partnerin aber nicht für den 38-Jährigen, wie er schnell hinterherschiebt: "Ich denke, ob es klappt oder nicht klappt, das sieht man erst dann. Man kann das im Vorfeld nicht sagen."

Klingt eigentlich ganz gut. An einer Sache stört sich die Fünffach-Mama - trotz aller Sympathie für den Hessen - im Laufe des Dates aber gewaltig. Christian redet für ihren Geschmack nämlich zu viel über sich, während er der Wittenerin kaum Fragen stellt.