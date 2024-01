Sachsenklinik-Star wird von seinem "First Date" nicht erkannt: "Muss mal mit PR-Abteilung sprechen!"

Leipzig/Köln - Tan Caglar (43) ist als Dr. Demir in "In aller Freundschaft" zu sehen, modelt und unterhält als Comedian seine Fans auf der Bühne. In der neuen Folge von "Promi First Dates" sucht er eine Frau, die ihm trotz Promi-Status und Rollstuhl ohne Vorurteile gegenübertritt - und hat in Leonie (32) eine durchaus geeignete Kandidatin gefunden.