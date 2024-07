Fluch oder Mord? Himmelsscheibe von Nebra ist jetzt Stoff für TV-Krimi

Die über 3600 Jahre alte "Himmelsscheibe von Nebra" wird quasi zur Protagonistin eines ARD-Krimis. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Film mit dem Arbeitstitel "Das dunkle Vermächtnis" ist aber zu großen Teilen Fiktion, wie eine PR-Agentur am Freitag im Auftrag der Produktionsfirma MadeFor und der ARD Degeto Film mitteilte.

Es geht um mögliche Verbindungen zwischen dem archäologischen Fund und einem Mord in der Gegenwart. Und um die Frage: Lastet ein unheimlicher Fluch auf dem historischen Gegenstand oder handelt es sich hier um ein perfides Verbrechen?

Felicitas Woll (44) als Tochter des Mordverdächtigen hat ihre Zweifel an dem Fluch, während Torben Liebrecht (46) als Kommissar Ritter alles versucht, das Rätsel zu lösen und den Mord aufzuklären.

Thomas Sieben verfasste das Drehbuch, das die zugrundeliegenden historischen Ereignisse fiktionalisiert und sämtliche Handlungen und Personen neu erfindet. Regie führt Ziska Riemann. Die Bildgestaltung übernimmt Aljoscha Hennig.

Die Dreharbeiten in Berlin und Umgebung sowie in Nebra, dauern bis zum 22. Juli an. Der Sendetermin ist noch nicht bekannt.