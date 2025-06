Entsetzen bei "Rosins Restaurants": Pärchen kocht "kulinarisch kriminell"

Fulda/Eiterfeld - "Das ist kein Braten, das ist Verbrennen, was Du machst!" - Fernsehkoch Frank Rosin (58) ist entsetzt, als er "Zentgrafs Imbiss" im osthessischen Eiterfeld besucht.

Alles in Kürze

Fernsehkoch Frank Rosin (58) hat auch aufgrund seiner persönlichen Geschichte Erfahrungen mit dem Imbiss-Geschäft: Seine Mutter betrieb einen Imbissstand. © Kabel Eins/Willi Weber

Das Pärchen Alexandra (42) und Christoph (39) bietet in der Imbisstube in einem Gewerbegebiet im Landkreis Fulda Currywurst, Schnitzel und Hamburger an.

Doch die Umsätze sind zu gering, die Imbiss-Betreiber haben Geldsorgen: "Wir müssen Monat für Monat gucken, dass wir unsere Miete bezahlen können, dass wir unsere Lieferanten bezahlen können, es ist einfach nur schrecklich!", gesteht die 42-Jährige am Beginn der jüngsten Folge von "Rosins Restaurants".

Frank Rosin freut sich auf das Projekt, immerhin betrieb auch seine Mutter einen Imbissstand. Seine erste Bestandsaufnahme der Kochkünste in "Zentgrafs Imbiss" ist jedoch sehr ernüchternd.

Alexandra und Christoph seien "maßlos überfordert", befindet der Fernsehkoch. "Das ist kein Braten, das ist Verbrennen, was Du machst!", raunzt der 58-Jährige Christoph während des Kochens an.

Die Art und Weise der Zubereitung sei "kulinarisch kriminell", urteilt der Gastronom bei einem klärenden Gespräch mit den Imbiss-Betreibern.