"Fußball hilft mir, die Sorgen zu vergessen": Louisa erzählt ihre Fan-Geschichte

München - Louisa ist glühende Anhängerin des FC Bayern . Seit 2021 besucht sie Heim- und Auswärtsspiele des deutschen Rekordmeisters. Dabei ist die alleinerziehende Mutter aus Leutkirch im Allgäu in der Männerdomäne Fußball mit ganz eigenen Herausforderungen konfrontiert.

Louisa ist Fußball-verrückt. Ihr Herz schlägt für den FC Bayern. © ZDF/Simon Koy

"Als Frau hat man's im Sport schwierig, auch als Fan. Man wird oft gefragt: 'Kennst du überhaupt die Regeln? Weißt du, was Abseits ist?' Das typische Gerede von Männern", erzählt die 30-Jährige in der ZDF-Doku "37 Grad Leben - Auch mein Fußball! Frauen im Stadion".

Doch Louisa muss niemandem etwas beweisen. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Fußball-Fan bin und das auch wirklich lebe."

In der männlich dominierten Fußball-Welt hat sie aber schon weitaus schlimmere Situationen erlebt. Sie erinnert sich an eine Situation in der Bahn, als ihr ein Bayern-Fan sehr nahe gekommen sei. Sie sei wie erstarrt gewesen. Das sei ein Schlüsselmoment für sie gewesen: "Du musst aufpassen", habe sie sich fortan gesagt.

Die Doku begleitet Louisa bei ihrer Fahrt zur Allianz Arena anlässlich des DFB-Pokalspiels der Bayern gegen Leverkusen (0:1) Anfang Dezember.