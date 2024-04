Enttäuschung für alle Fans von Jon Snow: "Game of Thrones"-Ableger muss warten

In insgesamt acht Staffeln erleben die Charaktere des "Game of Thrones"-Universums Abenteuer. HBO plant nun mehrere Sequels zur Erfolgsserie. © dpa/HBO Enterprises

Der Streamingdienst HBO habe nur Kapazitäten für ein weiteres Spin-Off der beliebten Streaming-Serie "Game of Thrones", berichtete Bild.



Das bedeutet, dass der TV-Riese, das Sequel um Jon Snow (Kit Harington, 37) verschieben wird.

Dagegen soll die TV-Auflage des 1998 veröffentlichen Buches von Autor George R. R. Martin (75) "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" bereits dieses Jahr gedreht werden.

Laut Bild-Infos sei es zu aufwendig, sich zeitgleich mehreren Projekten des "Game of Thrones"-Universums zu widmen. Das gefällt nicht allen Fans, der "Jon Snow"-Ableger muss deshalb warten.

Die Hauptdarsteller der neuen Serie sind bereits klar. Peter Claffey (27) und Kinderdarsteller Dexter Sol Ansell (9) geben sich als "Duncan und Egg" zahlreiche Abenteuer.

Gut 80 Jahre vor den bekannten Ereignissen aus "Game of Thrones" ziehen "Duncan und Egg" durch die sieben Königslande. Im Laufe der Geschichte wird bekannt: Der kleine Begleiter von "Ducan" ist ein echter Spross der Targaryen-Familie und wird später viele Jahre als "Aegon V." auf dem Eisernen Thron sitzen.

Die neue Serie soll ruhiger und weniger brutal als seine Vorgänger werden und ein jüngeres Publikum erreichen.