Geballte Frauenpower rettet sächsische Stadt vor dem Verfall: "Es kommt wieder Leben"

Borna/Ludwigshafen - Sie scheinen über die Jahre immer mehr zu verfallen und wo die Menschen früher noch zusammen gekommen sind, herrscht nun gähnende Leere. Die Rede ist von einigen deutschen Innenstädten. Reporter Christian Sievers geht dem augenscheinlichen Verfall in der ZDF-Reportage "Am Plus" auf die Spur.

Und das wird angenommen. "Es kommt wieder Leben in die Stadt", freut sich eine Anwohnerin.

Dabei gehe es in erster Linie nicht um den Konsum, sondern darum, etwas zu erleben. Vom Büchertausch über kleine Konzerte bis hin zum gemütlichen Zusammensein bei leckeren Getränken und Snacks lassen sich die Kleinstadtladys immer wieder neue Aktionen einfallen.

Eine Tatsache, die vier Frauen nicht weiter akzeptieren wollen. Die Kleinstadtladys setzen sich ein Ziel. Sie wollen die Menschen in Borna zusammenbringen und dem Verfall der Stadt entgegenwirken.

Das Geld im sächsischen Borna ist knapp, was man auch am Stadtbild sehen kann.

Reporter Christian Sievers hat in der "Am Plus"-Reportage gleich mehrere Städte besucht, die kaum unterschiedlicher sein könnten. © ZDF/Jonny Müller- Goldenstedt

Ein noch größeres Extrembeispiel ist Ludwigshafen am Rhein. Seit geraumer Zeit hat die Industriestadt den Titel als "Hässlichste Stadt Deutschlands" inne.

Nicht ohne Grund: Wo man auch hinsieht, findet man Langzeit-Baustellen, Absperrungen und Leerstand.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck blickt dem Negativ-Titel skeptisch entgegen, "dafür wird hier das Geld verdient, was in schönen Städten ausgegeben wird".

Gerne würde sie was an der Situation ändern, doch etwas Maßgebliches fehle: "Deutschland hat lange, lange von unseren Einnahmen hier gelebt, jetzt bräuchten wir was zurück, leider kriegen wir nichts."

Mehr einsparen geht laut Steinruck nicht mehr und sollte in Ludwigshafen auch nicht das erstrangige Ziel sein. "Jetzt geht's zulasten der Lebensqualität und dann sind wir zu Recht irgendwann mal die hässlichste Stadt Deutschlands", kritisiert Steinruck.

TV-Tipp: Die "Am Plus"-Reportage "Wie retten wir unsere Städte? - Leben statt Leere!" könnt Ihr Euch am Montag, um 19.20 Uhr, im ZDF oder schon jetzt in der Mediathek ansehen.