Als Robert Geiss heimkommt, kann er nicht glauben, was seine Töchter dort getan haben

Monaco - Während Robert Geiss (62) in Dubai die Probleme mit seiner Yacht den letzten Nerv rauben, haben seine Töchter in Monaco einfach seine Wohnung renoviert - und das ohne sein Wissen. Schließlich ist der Tag seiner Heimkehr gekommen …

Hinter dem Rücken von Carmen (60) und Robert Geiss (61) haben Davina (22, r.) und Shania (21) den Umbau der elterlichen Wohnung in Monaco geplant. © RTLZWEI

Der Umbau der "Indigo Star" am anderen Ende der Welt verläuft weiter desaströs. Weil sie die Arbeiten an Bord minutiös kontrollieren müssen, sind der Multimillionär und seine Ehefrau Carmen schon seit Wochen nicht mehr ins Fürstentum zurückgekehrt.

Weil Davina (22) und Shania (21) aber wissen, dass ihre Eltern sich an gewissen Dingen in ihrer Bleibe stören, haben die beiden das Heft in der aktuellen Doppelfolge von "Die Geissens" selbst in die Hand genommen und ein radikales Makeover angeleiert.

Hinter dem Rücken von Carmen und Robert wurde über Monate hinweg alles akribisch geplant. Vor allem Badezimmer und Wohnwand standen dabei im Fokus. In einem Südtiroler Luxusmöbelhaus wird dafür jetzt die Kreditkarte zum Glühen gebracht.

Viel Glanz, viel Glamour, wenig Zurückhaltung: So lautet das Motto für den Shopping-Trip. Selbst die teuersten Toiletten werden getestet - und gekauft. Doch zurück in Monaco wird aus Euphorie handfeste Baustellenrealität: "So ein Mist!", resümiert Davina den Status quo.

Weniger als 72 Stunden bleiben nur noch bis zur Rückkehr der Eltern. Steckdosen sind falsch platziert, Anschlüsse liegen gefährlich nah an Wasserleitungen - die Uhr tickt, der Druck steigt. Dann ist der Tag der Wahrheit gekommen!