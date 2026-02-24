Tattoo-Premiere für Robert Geiss: Resultat macht Ehefrau Carmen fassungslos
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Er hat es getan! Robert Geiss (62) hat sich sein erstes Tattoo stechen lassen. Für die Premiere wählte der Multimillionär ein ganz besonderes Motiv!
Für seine Yacht-Party am Rande des Formel-1-Saisonfinales in Abu Dhabi hat der Kult-Auswanderer extra einen Star-Tätowierer engagiert. Dieser ist eigentlich als Attraktion für die Gäste gedacht, doch nachts um 3 Uhr überrascht Robert mit einer Ankündigung.
"Jetzt mach' ich im hohen Alter wahrscheinlich noch ein Tattoo", erklärt der 62-Jährige plötzlich gegenüber dem RTLZWEI-Kamerateam. Es müsse einfach mal etwas Neues her, auch wenn er es am nächsten Morgen möglicherweise bereue.
Das Motiv ist schnell gezeichnet: Neben den Anfangsbuchstaben der Vornamen seiner Liebsten soll es auch noch ein Totenkopf mit Brille sein. Als Körperstelle hat sich der passionierte Autosammler seinen rechten Unterarm ausgesucht.
Ehefrau Carmen ist bereits von der Vorzeichnung begeistert. "Das ist der größte Liebesbeweis, den er uns geben könnte. Da steht Carmen, Davina und Shania", schwärmt sie und fügt ergänzend noch hinzu: "Wenn er das macht, dann muss ich weinen."
Robert traut sich tatsächlich. Doch der Prozess verläuft für ihn alles andere als schmerzfrei ...
In diesem Instagram-Clip ist das Tattoo bereits gut zu erkennen
Extreme Schmerzen: Robert Geiss vergleicht Tätowierung mit Bienenstichen
"Fühlt sich so an, als wenn mich andauernd eine Biene sticht", klagt der Modemacher kurz darauf mit schmerzverzerrter Mine, während sich die Nadel mit der schwarzen Farbe immer wieder unter seine Haut bohrt.
Carmen weicht ihm nicht von der Seite. Liebevoll fächert sie ihm Luft zu, damit er nicht ohnmächtig wird. Doch Robert leidet: "Ich wusste schon, warum ich 60 Jahre kein Tattoo gemacht habe." Irgendwann ist die Tortur dann aber doch überstanden.
Als seine Gattin das Ergebnis sieht, kommen ihr tatsächlich die Tränen. "Das bedeutet mir sehr viel, weil wir immer gesagt haben, dass wir nie unsere Initialen auf den anderen Körper tätowieren lassen", schluchzt sie. "Das ist der Hammer, Schatz. Ich glaube das nicht."
Wenige Stunden zuvor hatte auch Carmen schon die Gunst der Stunde genutzt und sich auf der "Indigo Star" ein neues Tattoo stechen lassen - ebenfalls mit den Initialen ihrer Liebsten. Als Hauptmotiv wählte die "Jetset"-Interpretin einen Schmetterling. Anders als ihr Mann trägt sie den Liebesbeweis auf ihrem Fuß.
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 23. Februar, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI