Tattoo-Premiere für Robert Geiss: Resultat macht Ehefrau Carmen fassungslos

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Er hat es getan! Robert Geiss (62) hat sich sein erstes Tattoo stechen lassen. Für die Premiere wählte der Multimillionär ein ganz besonderes Motiv!

Multimillionär Robert Geiss hat sich mit 62 Jahren sein allererstes Tattoo stechen lassen. © RTLZWEI

Für seine Yacht-Party am Rande des Formel-1-Saisonfinales in Abu Dhabi hat der Kult-Auswanderer extra einen Star-Tätowierer engagiert. Dieser ist eigentlich als Attraktion für die Gäste gedacht, doch nachts um 3 Uhr überrascht Robert mit einer Ankündigung.

"Jetzt mach' ich im hohen Alter wahrscheinlich noch ein Tattoo", erklärt der 62-Jährige plötzlich gegenüber dem RTLZWEI-Kamerateam. Es müsse einfach mal etwas Neues her, auch wenn er es am nächsten Morgen möglicherweise bereue.

Das Motiv ist schnell gezeichnet: Neben den Anfangsbuchstaben der Vornamen seiner Liebsten soll es auch noch ein Totenkopf mit Brille sein. Als Körperstelle hat sich der passionierte Autosammler seinen rechten Unterarm ausgesucht.

Ehefrau Carmen ist bereits von der Vorzeichnung begeistert. "Das ist der größte Liebesbeweis, den er uns geben könnte. Da steht Carmen, Davina und Shania", schwärmt sie und fügt ergänzend noch hinzu: "Wenn er das macht, dann muss ich weinen."

Robert traut sich tatsächlich. Doch der Prozess verläuft für ihn alles andere als schmerzfrei ...