Crash bei illegaler Fahrstunde: Shania Geiss demoliert Audi Q3 ihrer Schwester

Monaco - Bei einer privaten Fahrstunde ohne Führerschein in den Straßen von Monaco wird Shania Geiss (18) mit dem Auto ihrer großen Schwester prompt in einen Unfall verwickelt. Geschwister-Zoff und elterlicher Ärger sind vorprogrammiert!

Davina Geiss (19) bekam von ihren Eltern zur Volljährigkeit einen nagelneuen Audi RS Q3 mit 450 PS vor die Tür gestellt. © Instagram/the_real_davina_geiss (Screenshots, Bildmontage)

"Es war doch so klar, dass du mein Auto kaputt fährst. Sobald du in dieses Auto eingestiegen bist, wusste ich, es wird was passieren", schreit die 19-jährige Abiturientin ihre kleine Schwester an.

Die ist sich traditionsgemäß natürlich mal wieder keiner Schuld bewusst: "Ist doch vollkommen klar bei der ganzen Aufregung. Hätte Davina sich im Auto nicht so aufgeregt und mich gestresst, wäre das nicht passiert", erklärte die 18-Jährige im Einzelinterview.

Davina hingegen will sich gar nicht mehr beruhigen: "Ich kriege noch einen Herzinfarkt mit dir!" Werden sich die beiden Schwestern wieder vertragen? Und was wird Papa Robert Geiss zu dem Schaden sagen?

Der 59-jährige Unternehmer hat im 130 Kilometer entfernen Saint-Tropez eigentlich mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Die Vorbereitungen für das "Oktoberfest" in der Villa Geissini laufen nach wie vor auf Hochtouren.

Doch nach dem letzten Gewitter gibt es immer noch Probleme mit der Stromversorgung. Wird der Familienvater die Ursache finden? Zudem steht auch noch die Genehmigung der Stadt München für den Namen der Party aus.

Wie es weitergeht, erfahrt Ihr in zwei brandneuen Folgen von "Die Geissens" am Montag (17. April) ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI oder schon vorab auf RTL+.