Verhindern sie die Aufklärung des Raubüberfalls? Staatsanwalt geht auf Geissens los!

Alles in Kürze

Carmen (60) und Robert Geiss (61) sind in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni in ihrer südfranzösischen Villa überfallen worden. © Georg Wendt/dpa

Vor knapp drei Wochen waren mehrere maskierte Personen mit vorgehaltener Waffe in die "Villa Geissini" eingedrungen, um sich an den Besitztümern der Millionäre zu bereichern. Zimperlich gingen sie dabei nicht vor. Carmen und Robert wurden teils schwer verletzt.

Auch deshalb wollen die beiden ihre Peiniger möglichst schnell hinter Gittern sehen. Um das zu erreichen, stellten sie etwa die Aufnahmen ihrer Überwachungskameras ins Netz, auf denen die Täter teilweise auch ohne Maske zu erkennen sind.

Zuletzt machte Carmen sogar die Namen zweier Männer öffentlich, die sie attackiert haben sollen. Zu einem KI-generierten Phantombild schrieb sie: "Wer kann uns Hinweise dazu geben oder der Polizei in Saint-Tropez?" Wenig später war der Post wieder offline.

Bei den Behörden kommt das Vorgehen gar nicht gut an. "Wenn diese Dame sich in den sozialen Netzwerken etwas zurückhalten würde, würde das die Ermittlungen wirklich erleichtern", stellt der zuständige Staatsanwalt Pierre Couttenier gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in aller Deutlichkeit klar.

Die Veröffentlichung von Klarnamen möglicher Tatverdächtiger ist juristisch heikel. Denn auch in Frankreich gilt zunächst einmal die Unschuldsvermutung. Zum anderen werde das Persönlichkeitsrecht verletzt.