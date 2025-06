Die Geissens teilen heftige Details zu Überfall: Blut in der Villa - "Es war ein Mordversuch"

Carmen (60) und Robert Geiss (61) sind am Wochenende Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. (Archivbild) © RTLZWEI

Für RTL öffnete das noch immer unter Schock stehende Ehepaar exklusiv die Türen zum Tatort. Beim Rundgang mit Frauke Ludwig (61) sind noch immer diverse Blutflecken zu sehen, die an das schreckliche Wochenende erinnern.

Verarbeitet hat Carmen das Ganze noch nicht. "Bei mir ist es immer so ein Up und Down", erklärt sie gegenüber der Moderatorin. "Eigentlich bin ich stark und denke, die können mich nicht brechen […], aber dann gibt es Momente, in denen ich kurz zusammenbreche."

Ihr Ehemann Robert findet wesentlich drastischere Worte zu dem Vorfall: "Unser Anwalt in Deutschland sagt ganz klar: Das war ein Mordversuch. Der Tatbestand ist erfüllt. Das war nicht nur ein Raubüberfall."

Gleich vier bewaffnete und maskierte Männer waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die "Villa Geissini" eingedrungen und hatten das Ehepaar mit vorgehaltener Waffe bedroht. Carmen wurde dabei bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und am Hals verletzt.

Besonders überraschend ist, was die TV-Stars ("Die Geissens") über ihre Gedanken zur Selbstverteidigung verraten: "Frauke, wir haben da gesessen und die ganze Zeit auf dieses Besteck da geguckt. Das Besteck und das Schwert da hinten in der Ecke."