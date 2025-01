Kein Frühstück, alle mies gelaunt: So läuft es hinter den Kulissen von "Die Geissens" ab!

Ihre Älteste geht weiter ins Detail: "Wenn man Glück hat, bekommt man noch Frühstück, wenn man kein Glück hat, gibt es kein Frühstück", beschreibt Davina die knallharten Bedingungen am Set. Sich fertig zu machen und zu schminken müsse in der Regel schnell, schnell, schnell gehen.

In einem Interview mit Prisma haben die TV-Stars jetzt exklusive Einblicke in einen ganz normalen Drehtag gewährt. Laut Davina ist die Stimmung zu Beginn meist mies. "Wir stehen auf, erst mal sind alle sehr schlecht gelaunt", gibt die 21-Jährige zu.

Der TV-Star stieg Mitte der 1990er-Jahre durch den Verkauf seiner Modemarke "Uncle Sam" in den Kreis der Multimillionäre auf. © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshot)

Grundsätzlich gestaltet sich ein Drehtag für die Geissens aber immer sehr verschieden, wie Jung-Unternehmerin Davina weiter ausführt: "Er kann gut oder schlecht sein!" Doch was macht letztendlich einen schlechten Tag aus?

Da rudert die gebürtige Monegassin plötzlich zurück und betont, dass die Familie am Set "eigentlich immer Spaß" habe. Wirklich schlimm sei es nie. Daraufhin meldet sich auch Papa Robert zu Wort, um seine Sicht der Dinge darzulegen.

Laut dem 60-Jährigen komme es immer darauf an, was passiert. "Es gibt natürlich Tage, an denen es viel cooler ist, und Tage, an denen es anstrengender ist", merkt er an. Im Museum sei es zum Beispiel eher langweilig. Wer hätte das bei ihm gedacht!

Die Ausstrahlung der neuen Episoden erfolgt wie gewohnt immer montags um 20.15 Uhr. Wer die Folgen nicht live sehen kann, hat auch die Möglichkeit, sie bereits sieben Tage vor TV-Start im Premium-Bereich von RTL+ zu streamen.