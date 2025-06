Die Geissens auf der Jagd: Jetzt teilt Robert Schock-Szenen aus Überwachungskamera

Saint Tropez - Diese Szenen sind nichts für schwache Nerven! In einem ausführlichen Video haben Robert (60) und Carmen Geiss (60) am Mittwochabend Liveaufnahmen des Überfalls aus den Überwachungskameras ihrer Villa gezeigt.

Alles in Kürze

Kurz bevor Carmen Geiss auf brutale Art und Weise gewürgt wurde, konnte sie einem der Täter die Maske vom Gesicht ziehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Robert Geiss

Vier Tage ist es mittlerweile her, dass die Selfmade-Millionäre in ihrem Anwesen in Saint Tropez auf hinterlistigste Art und Weise brutal überfallen, verletzt und beklaut wurden.

Inzwischen suchen "Die Geissens" nach den Tätern, wollen den kriminellen Unbekannten das Handwerk legen und für Gerechtigkeit sorgen. "Hier jetzt der erste Post von dem Raubüberfall auf uns in Saint-Tropez - schaut euch das an. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen oder ein paar Infos für uns. Ich wünsche euch einen sicheren Abend", schreibt Robert zu den teils brutalen Szenen.

Darauf zu sehen: Wie die vier Maskierten ins Wohnzimmer des Paares marschieren, mit gezückten Waffen auf Robert und Carmen losgehen und die beiden auffordert, ihnen den Code für den hausinternen Safe zu nennen.

Für Carmen scheinen die Aufnahmen derart schlimm zu sein, dass sie parallel um Luft ringt, vor lauter Schock kaum ein Wort herausbekommt.