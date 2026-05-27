Cover geleakt! GNTM-Sieger stehen schon vor Ausstrahlung fest

München - Zum ersten Mal in der Geschichte von " Germany's Next Topmodel " wird das Finale nicht live im Fernsehen übertragen, sondern wurde aufgezeichnet. Eine Entscheidung, die Heidi Klum (52) spätestens jetzt wohl bereuen dürfte.

Heidi Klum (52, M.) mit ihren Top drei der Frauen und Männer. Wer von ihnen holt den Titel? © ProSieben/Max Montgomery

Am Donnerstag wird zum 21. Mal das "Topmodel" von Deutschland gekürt. Anna (22), Aurélie (21), Daphne (25), Godfrey (34), Ibo (21) und Tony (31) hoffen auf den Titel.

Diesmal findet das Finale aber nicht in Deutschland statt, sondern wurde bereits vor Monaten in Los Angeles aufgezeichnet. Da wohl einschlägige Szenen beim Dreh beobachtet wurden, kursieren seitdem Gerüchte über die Gewinner.

Doch nun scheint es handfeste Beweise zu geben: Denn die Staffelsieger zieren traditionell das Titelblatt der neuen "Harper's Bazaar". Da Abonnenten das Magazin schon vorab in den Briefkasten bekommen, ist wohl klar, wer gewonnen hat.

Zumindest, wenn man den Leaks online Glauben schenkt. So posten Nutzer auf Reddit ein Heft mit Aurélie auf dem Cover. Ist sie die Gewinnerin? Bei den Männern soll sich am Ende Ibo durchgesetzt haben.