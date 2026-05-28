"Hier sind meine Augen": Heidi Klum bringt Thomas Hayo im GNTM-Finale ins Schwitzen
Los Angeles - Im Finale von "Germany’s Next Topmodel" werden die Gewinner der 21. Staffel gekürt – trotz vorab geleakter Sieger ein sehenswertes Spektakel. Besonders Heidi Klum (52) zieht mit ihrem gewagten Outfit die Blicke ihrer prominenten Gäste auf sich.
Neben Sängerin Demi Lovato, Schauspielerin Sharon Stone und Sängerin Nicole Scherzinger darf auch GNTM-Allstar Thomas Hayo (57) wieder Platz auf der Ledercouch nehmen.
Für ihren Ehrengast schlüpft Heidi Klum kurzerhand in ein neues Kleid – und sorgt damit besonders bei Thomas für staunende Blicke auf ihr tiefes Dekolleté. Der wird von Heidi jedoch schnell ermahnt: "Hier sind meine Augen."
Um sich nicht weiter ablenken zu lassen, macht der Artdirector mit den Finalisten ein besonderes Fotoshooting: Ganz im James-Bond-Stil müssen die Männer und Frauen vor einer Filmkulisse eine Szene mit abschließender Explosion nachspielen.
Zu heiß für Thomas Hayo, dem der Schweiß die Stirn runterläuft. Das fällt auch Heidi auf, die sich prompt rührend um ihren Gast kümmert.
Erstes vorgedrehtes Finale: Sonja Zietlow zeigt sich
Zum ersten Mal in der GNTM-Geschichte ist das Finale nicht live, sondern eine vorproduzierte Sendung aus Hollywood.
Ob das so eine gute Idee war, zeigte sich bereits vor der Ausstrahlung. Denn "Harper's Bazaar" verschickte schon vor dem Finaltag die Ausgabe mit den Gewinnern.
Zumindest deuten erste Leaks im Netz darauf hin: Auf Reddit kursierte ein Heft mit Aurélie auf dem Cover. Bei den Männern soll sich am Ende Ibo durchgesetzt haben.
Auch Sonja Zietlow, die beim offiziellen Public Viewing in Berlin mit dabei ist, weiß nicht so recht, was sie von der aufgezeichneten Sendung halten soll und fasst es ganz gut zusammen: "Wir fühlen uns wie bei 'Inception'. Wir schauen mit den Finalisten im Kino das Finale, das mit den Finalisten gedreht wurde."
Titelfoto: Montage: ProSieben/Max Montgomery, Annette Riedl/dpa