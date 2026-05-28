"Hier sind meine Augen": Heidi Klum bringt Thomas Hayo im GNTM-Finale ins Schwitzen

Los Angeles - Im Finale von " Germany’s Next Topmodel " werden die Gewinner der 21. Staffel gekürt – trotz vorab geleakter Sieger ein sehenswertes Spektakel. Besonders Heidi Klum (52) zieht mit ihrem gewagten Outfit die Blicke ihrer prominenten Gäste auf sich.

Heidi Klum (52) zeigt sich in Mega-Outfits. © ProSieben/Max Montgomery

Neben Sängerin Demi Lovato, Schauspielerin Sharon Stone und Sängerin Nicole Scherzinger darf auch GNTM-Allstar Thomas Hayo (57) wieder Platz auf der Ledercouch nehmen.

Für ihren Ehrengast schlüpft Heidi Klum kurzerhand in ein neues Kleid – und sorgt damit besonders bei Thomas für staunende Blicke auf ihr tiefes Dekolleté. Der wird von Heidi jedoch schnell ermahnt: "Hier sind meine Augen."

Um sich nicht weiter ablenken zu lassen, macht der Artdirector mit den Finalisten ein besonderes Fotoshooting: Ganz im James-Bond-Stil müssen die Männer und Frauen vor einer Filmkulisse eine Szene mit abschließender Explosion nachspielen.

Zu heiß für Thomas Hayo, dem der Schweiß die Stirn runterläuft. Das fällt auch Heidi auf, die sich prompt rührend um ihren Gast kümmert.