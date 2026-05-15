Kurz vor GNTM-Halbfinale: Alexavius überrascht mit "ikonischstem Abgang ever"
München/Los Angeles (USA) - Kurz vor dem Halbfinale läuft es bei "Germany's Next Topmodel" für Kandidat Alexavius (22) nicht gut. Erst bekommt er keinen Job, dann passiert ihm auch noch ein Fehler beim Walk. Trotzdem schafft der Grazer am Schluss wohl einen der kultigsten GNTM-Abgänge aller Zeiten.
Beim überraschenden Cover-Shooting für das Modemagazin "Esquire" legt sich Alexavius zwar mächtig ins Zeug, doch Heidi Klum (52) muss feststellen: "Er macht natürlich extrem viel Action, aber da ist auch sehr viel dabei, was man nicht so nehmen kann."
Auch beim letzten Job-Casting der Staffel für Samsung gibt der 22-Jährige alles. Mit der Hilfe von KI kann seine Idee tatsächlich umgesetzt werden: Ein Gebüsch mitten in L.A. verwandelt sich in einen Dschungel. Das Ergebnis kommt zwar gut an, den Job bekommt aber doch eine andere.
Bleibt nur noch der Walk, um die Jury zu beeindrucken. Doch auch hier gibt es einen Kniff: Designer Vincent Pressiat setzt bei den Models auf Glatze. Für Alexavius, der sich seit dem Umstyling in seine langen Extensions verliebt hat, ein echter Nachteil: "Ich liebe das, auf den Catwalk zu gehen, wenn die so ein bisschen im Wind schwingen."
Den Schock der Verwandlung versucht Alexavius mit Humor zu bewältigen: "Ich sehe aus, als würde mir Amazon gehören", stellt er beim Blick in den Spiegel fest.
Alexavius dreht den Spieß um und überrascht Heidi Klum
Seine Posen auf dem Laufsteg sind gut, die schwingenden Arme des 22-Jährigen fallen aber auf. Dann passiert Alexavius auch noch ein Malheur: Er läuft zu weit und tritt ein paar Deko-Scherben am Rand. Das laute Knirschen macht es ihm unmöglich seinen Patzer vor der Jury zu verschleiern.
Bei der Entscheidung muss Heidi schließlich verkünden "Jetzt kommt leider der traurige Satz und es tut mir jetzt schon leid." Alexavius bekommt kein Foto. Doch sofort reagiert der 22-Jährige und kramt in seiner Tasche: "Heidi, ich habe diese Woche ein Foto für Dich", verkündet er.
Der Spieß wird umgedreht, das freut die Model-Mama sehr. Heidi umarmt Alexavius und ruft ihm hinterher: "Ich vermisse Dich jetzt schon!" Darauf kontert der geschickt: "Lad mich einfach ein als Gastjuror!".
"Das war der ikonischste Abgang ever", muss Mitstreiterin Anika (27) zugeben. Wie sie und die anderen Models sich im Halbfinale schlagen, siehst Du am nächsten Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben und online bei Joyn.
Titelfoto: ProSieben/Max Montgomery