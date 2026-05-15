Kurz vor GNTM-Halbfinale: Alexavius überrascht mit "ikonischstem Abgang ever"

München/Los Angeles (USA) - Kurz vor dem Halbfinale läuft es bei " Germany's Next Topmodel " für Kandidat Alexavius (22) nicht gut. Erst bekommt er keinen Job, dann passiert ihm auch noch ein Fehler beim Walk. Trotzdem schafft der Grazer am Schluss wohl einen der kultigsten GNTM-Abgänge aller Zeiten.

Beim Walk läuft Alexavius (22) zu weit und tritt in die Deko-Scherben am Set. © ProSieben/Max Montgomery

Beim überraschenden Cover-Shooting für das Modemagazin "Esquire" legt sich Alexavius zwar mächtig ins Zeug, doch Heidi Klum (52) muss feststellen: "Er macht natürlich extrem viel Action, aber da ist auch sehr viel dabei, was man nicht so nehmen kann."

Auch beim letzten Job-Casting der Staffel für Samsung gibt der 22-Jährige alles. Mit der Hilfe von KI kann seine Idee tatsächlich umgesetzt werden: Ein Gebüsch mitten in L.A. verwandelt sich in einen Dschungel. Das Ergebnis kommt zwar gut an, den Job bekommt aber doch eine andere.

Bleibt nur noch der Walk, um die Jury zu beeindrucken. Doch auch hier gibt es einen Kniff: Designer Vincent Pressiat setzt bei den Models auf Glatze. Für Alexavius, der sich seit dem Umstyling in seine langen Extensions verliebt hat, ein echter Nachteil: "Ich liebe das, auf den Catwalk zu gehen, wenn die so ein bisschen im Wind schwingen."

Den Schock der Verwandlung versucht Alexavius mit Humor zu bewältigen: "Ich sehe aus, als würde mir Amazon gehören", stellt er beim Blick in den Spiegel fest.