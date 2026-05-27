Cover geleakt! GNTM-Sieger stehen wohl schon vor Ausstrahlung fest

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Die beiden Sieger von "Germany's Next Topmodel" sollen schon feststehen. Online wurden bereits Bilder des Covershootings mit den Kandidaten veröffentlicht.

Von Friederike Hauer

München - Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" wird das Finale nicht live im Fernsehen übertragen, sondern wurde aufgezeichnet. Eine Entscheidung, die Heidi Klum (52) spätestens jetzt wohl bereuen dürfte.

Achtung, Spoiler!

Heidi Klum (52, M.) mit ihren Top drei der Frauen und Männer. Wer von ihnen holt den Titel?
Heidi Klum (52, M.) mit ihren Top drei der Frauen und Männer. Wer von ihnen holt den Titel?  © ProSieben/Max Montgomery

Am Donnerstag wird zum 21. Mal das "Topmodel" von Deutschland gekürt. Anna (22), Aurélie (21), Daphne (25), Godfrey (34), Ibo (21) und Tony (31) hoffen auf den Titel.

Diesmal findet das Finale aber nicht in Deutschland statt, sondern wurde bereits vor Monaten in Los Angeles aufgezeichnet. Da wohl einschlägige Szenen beim Dreh beobachtet wurden, kursieren seitdem Gerüchte über die Gewinner.

Doch nun scheint es handfeste Beweise zu geben: Denn die Staffelsieger zieren traditionell das Titelblatt der neuen "Harper's Bazaar". Da Abonnenten das Magazin schon vorab in den Briefkasten bekommen, ist wohl klar, wer gewonnen hat.

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Zumindest, wenn man den Leaks online Glauben schenkt. So posten Nutzer auf Reddit ein Heft mit Aurélie auf dem Cover. Ist sie die Gewinnerin? Bei den Männern soll sich am Ende Ibo durchgesetzt haben.

Auf der Plattform Reddit kursiert dieses Foto der Zeitschrift "Harper's Bazaar" mit Aurélie (21) auf dem Cover. Ist das nur ein PR-Stunt?
Auf der Plattform Reddit kursiert dieses Foto der Zeitschrift "Harper's Bazaar" mit Aurélie (21) auf dem Cover. Ist das nur ein PR-Stunt?  © Screenshot Reddit/Good-Money-107

ProSieben reagiert mit ausweichendem Statement

ProSieben hält sich zur Panne bedenkt und kommentiert die Spoiler schwammig: "Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um für das Finale Spekulationen anzuheizen." Die Zuschauer sollen sich überraschen lassen, was am Donnerstag zu sehen sein wird.

Bisher gab es jedes Jahr Gerüchte um feststehende Sieger. Mit dem geleakten Bildmaterial scheinen die Macher der Sendung aber in Erklärungsnot zu geraten.

Titelfoto: Bildmontage. ProSieben/Max Montgomery, Screenshot Reddit/Good-Money-107

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