Der Traum vom Topmodel: Leipziger Studentin Slata muss zum Pool-Shooting

Los Angeles/Leipzig - Die ersten Vier flogen schon raus. In der zweiten Woche der Castingshow "Germany's next Topmodel" kämpfen noch 25 junge Frauen in Los Angeles um den Einzug in die nächste Runde. Wir drücken am morgigen Donnerstag (20.15 Uhr, ProSieben) einer ganz besonders die Daumen: Jura-Studentin Slata (19) aus Leipzig.